M5S - il programma ombra di Casaleggio : Lo chiamano «il binario parallelo». È il progetto del capo a Cinque stelle per domani. Oltre il governo e il Parlamento. Oltre i partiti e i giornalisti. Ecco come l'Associazione Rousseau corre più avanti del Movimento. A uno la scena, all'altra gli smartphone. E i dati degli iscritti Luigi Di Maio, colui che dice tutto e il contrario di tutto"

Italia 5 Stelle 2018 - Convention M5S/ Diretta streaming video : il programma - è la prima festa di governo : Italia 5 Stelle, Convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 02:00:00 GMT)

Manovra - in programma M5S c'erano oltre 70 mld per le 'coperture' : Roma, 24 set., askanews, - 'I punti salienti del nostro programma, reddito di cittadinanza incluso, valgono a regime una spesa annua intorno ai 75 miliardi. Il Movimento 5 Stelle può arrivare a ...

Carlo Cottarelli : 'Il programma Lega-M5S è semplicemente irrealizzabile' : Se si dovesse ripresentare una nuova crisi economica, come quella del 2011, essa si ripercuoterebbe sulle condizioni delle fasce più deboli della popolazione”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore all'Osservatorio dei Conti Pubblici alla Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli [VIDEO], si è pronunciato sull'ipotesi di realizzazione delle misure economiche contenute nel contratto di governo legastellato Flat Tax, ...

Carlo Cottarelli : 'Il programma Lega-M5S è semplicemente irrealizzabile' : "Se si dovesse ripresentare una nuova crisi economica, come quella del 2011, essa si ripercuoterebbe sulle condizioni delle fasce più deboli della popolazione”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore all'Osservatorio dei Conti Pubblici alla Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli, si è pronunciato sull'ipotesi di realizzazione delle misure economiche contenute nel contratto di governo legastellato (Flat Tax, ...

Cottarelli : "Programma di Governo M5S-Lega inattuabile" : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". In vista della Manovra che il Governo si ...

Cottarelli : "Programma di Governo M5S-Lega inattuabile" : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". In vista della Manovra che il Governo si ...

Cottarelli : Spread costa miliardi.Programma M5S-Lega irrealizzabile : Roma, 3 set., askanews, - 'Il modo migliore per proteggere gli italiani è evitare crisi tipo quella del 2011, che si ripercuotono sulle fasce sociali più deboli'. Carlo Cottarelli, già commissario ...

Cottarelli : Spread costa miliardi.Programma M5S-Lega irrealizzabile : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli".Sempre Di Maio dice: «Bisogna mantenere le ...

Avellino - il sindaco M5S copia il programma del primo cittadino di Verona : Il sindaco di Avellino ha copiato il programma del primo cittadino di Verona. Il grillino Vincenzo Ciampi , secondo il sito Irpiniafocus, avrebbe fatto un vero e propria copia e incolla delle linee ...

Il sindaco di Avellino - del M5S - ha 'copiato' il programma del sindaco di centrodestra di Verona : È bufera sul sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, dopo la scoperta che l'introduzione alle dichiarazioni programmatiche che il sindaco del M5s presenterà al consiglio comunale il prossimo 4 settembre, è identica al programma di governo presentata dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, eletto da una coalizione di centrodestra il 27 giugno dell'anno scorso.A scoprirlo è stata Roberta Mediatore, una giornalista di ...