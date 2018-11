Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto Carlo Giuffrè

Nel giorno dei funerali di Desirée a Roma proclamato il Lutto cittadino - il padre : “Morto anch’io con lei” : A Roma è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Desirée, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. «Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore» dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi....

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato Lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Lutto nel mondo dello sport - morto l’ex campionissimo italiano di pugilato : Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto oggi a Pisa, l’ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel 1966 conquistò anche il titolo europeo. Dopo la carriera sportiva recitò come spalla in due film insieme a Bud Spencer in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola interamente girata tra Tirrenia e ...

Lutto nel mondo dello sport - morto l’ex campionissimo italiano di pugilato : Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto oggi a Pisa, l’ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel 1966 conquistò anche il titolo europeo. Dopo la carriera sportiva recitò come spalla in due film insieme a Bud Spencer in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola interamente girata tra Tirrenia e ...

Grande Lutto nel mondo dello sport : se ne va a 38 anni Sara Anzanello - campionessa del mondo nel 2002 - stroncata da una leucemia : Come dichiarò in un'intervista dei tempi rilasciata alla Gazzetta dello sport: 'Mi sono sempre considerata un'atleta. E oggi come allora se leggo parole tipo "poverina" mi sale il sangue alla testa. ...

Tennis in Lutto : è morto Todd Reid - campione junior a Wimbledon nel 2002 : TORINO - La Federazione australiana ha affidato ad un comunicato la notizia della scomparsa di Todd Reid , il 34enne che fu campione junior a Wimbledon nel 2002. Le cause del decesso sono ancora ...

Volley italiano in Lutto - Sara Anzanello muore a 38 anni : conquistò il Mondiale nel 2002 : Il Volley italiano [VIDEO] piange Sara Anzanello. La giocatrice, originaria di Ponte Piave Treviso, è scomparsa ad appena 38 anni dopo aver lottato come una leonessa prima contro il male che le aveva cambiato la vita nel 2013 e poi contro la leucemia. Con la nazionale era salita sul tetto del mondo nel 2002 e sabato scorso era davanti alla televisione per sostenere Paola Egonu e compagne in occasione della finalissima contro la Serbia. Sorrideva ...

Pallavolo italiana in Lutto - è morta Sara Anzanello : A pochi giorni dal prestigioso argento mondiale conquistato dalla nazionale femminile [VIDEO], una notizia sconvolge il mondo del volley. Sara Anzanello è morta, ha perso la sua partita più difficile iniziata nel 2013, quando una gravissima forma di epatite l'aveva costretta ad un trapianto di fegato. L'ex giocatrice, campionessa mondiale nel 2002, non si era arresa alla malattia. Aveva infatti affrontato una lunga terapia riabilitativa tornando ...

Volley in Lutto - è morta la campionessa Sara Anzanello : Nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980, dopo una lunga carriera costellata di successi tra i quali spiccano, con la con la maglia della nazionale italiana, l'oro ai Campionati del Mondo 2002 e le ...

Lutto nel mondo della pallavolo italiana - e' morta Sara Anzanello : Tra i successi della sua ricchissima carriera da ricordare la medaglia d'oro ai Campionati del mondo nel 2002. La giocatrice nata a San Dona' di Piave il 30 Luglio 1980 nel 2013 era stata ...

Lutto nello sport : è morta a 38 anni la campionessa di volley Sara Anzanello : Anzanello è stata un'autentica bandiera della nazionale azzurra, con cui ha vinto l'oro ai Mondiali nel 2002. Nel 2013...

Il mondo del volley in Lutto - è morta a 38 anni Sara Anzanello : Nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980 aveva vinto in maglia azzurra il campionato del mondo 2002 e le due coppe del mondo 2007 e 2011. Aveva legato la sua carriera soprattutto a Novara: arrivata ...

Volley in Lutto - è morta l'azzurra Sara Anzanello : Nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980, dopo una lunga carriera costellata di successi tra i quali spiccano, con la con la maglia della nazionale italiana, l' oro ai Campionati del Mondo 2002 e ...

Volley in Lutto - morta Sara Anzanello : 18.46 A pochi giorni dai festeggiamenti per la medaglia d'argento ai Mondiali in Giappone, la pallavolo femminile sprofonda nella tristezza per la prematura scomparsa di Sara Anzanello, campionessa del mondo nel 2002. La centrale di San Donà di Piave è morta all'età di 38 anni dopo una lunga battaglia. Nel 2013, quando giocava in Azerbaigian Sara Anzanello fu ricoverata a Milano per un trapianto di fegato. Nel suo palmarès, 3 Coppe Italia, 2 ...