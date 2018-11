Luigi Di Maio | lo scenario sulla scissione del M5s | ' I ribelli fanno entrare Fratelli

Mantero a Di Maio : "Luigi guardati dai mercenari - il dialogo non va azzerato" : Se il vicepremier Di Maio invitava i pentastellati a serrare le fila come la testuggine romana, il senatore M5s savonese Matteo Mantero , che a Repubblica aveva già spiegato le sue ragioni, gli ...

Il fantastico reddito di cittadinanza spiegato da Luigi Di Maio : Non vediamo l'ora di leggere il nuovo libro di Bruno Vespa. Già dalle anticipazioni, 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica' si ritaglia un posto tra i regali necessari da fare il ...

Gregorio De Falco : 'Non me ne frega niente di Luigi Di Maio. Ho tanti quei suoi messaggi...' : 'Mi faranno un processo? Non me ne frega niente'. Il comandante Gregorio De Falco , senatore grillino, si dice tranquillo: 'Non mi pare che ci sia scritto da qualche parte che nel Movimento non c'è ...

Di Maio : niente espulsioni ma c’è una linea - serrati i ranghi De Falco : «Luigi mi ha scritto : non fare cadere il governo» : Stasera l’assemblea dei 5 Stelle per affrontare i nodi del decreto sicurezza. Salvini non esclude la possibilità di mettere la fiducia. Conte: «Le osservazioni critiche sono benvenute ma poi serve una sintesi politica»

Matteo Salvini : “Se governassi da solo…”Frecciatina a Luigi Di Maio? : Matteo Salvini: “Se governassi da solo…”, la frase è una umiliazione per Luigi Di Maio “Se governassi da solo farei tante cose velocemente”. Matteo Salvini non è Silvio Berlusconi, ma ci somiglia. Circondato dai giornalisti all’assemblea di Confitarma, il vicepremier e leader della Lega lancia quella che è più di una frecciatina agli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. I grillini in questi giorni stanno ...

Dati Istat - sale il tasso di disoccupazione. Maria Elena Boschi sfotte Luigi Di Maio : 'Bravo - che capolavoro' : Dopo i pessimi Dati su Pil e crescita l'Istat ha diffuso il documento sul lavoro: il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1 per cento. Rispetto a ...

Luigi Di Maio : 'Con la manovra del popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Lega e M5s - il retroscena malizioso : il patto segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Tav e Pedemontana : Ci sarebbe un accordo politico tra Lega e Movimento 5 stelle anche sui cantieri. Nella lista delle grandi opere ci sono Tav, Tap, Terzo Valico e Pedemontana . Sull'alta velocità tra Torino e Lione ...

Luigi Di Maio non tiene più i suoi. La senatrice 'ribelle' Paola Nugnes : 'Voto contro il decreto sicurezza' : Lo strappo all'interno del Movimento 5 Stelle è ufficiale. E non solo perchè la senatrice Paola Nugnes, da sempre la più autorevole rappresentante dell'ala 'antigovernativa' dei grillini, si è ...

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s. 'Restiamo compatti' ma intanto minaccia le purghe : Luigi Di Maio non li tiene più. Allora dai tentativi di persuasione, deve passare alle minacce. Chi contesta la leadership del Movimento va fuori dalle balle. Espulsione . Il Movimento 5 Stelle si ...

Luigi Di Maio loda Angela Merkel : 'Donna di parola' : In pratica, che lascerà la politica. 'La Merkel ha perso le elezioni e ha dichiarato che non si ricandiderà né come cancelliera, né alla guida del suo partito. È una donna di parola e devo ...

Luigi Di Maio - altra grana : i 5 Stelle di Torino votano a favore dello stop della Tav in val di Susa : L'esito della votazione non era così scontato, ma il risultato è stato schiacciante: l'odg del Movimento 5 Stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino , di ...

Luigi Di Maio - l'appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

Matteo Salvini - il vertice segreto con Luigi Di Maio : il faccia a faccia per tenere in piedi il governo : vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per ...