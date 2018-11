Lorenzo Fragola | “I visual album sono uno strumento per raccontare la vera anima di un

Lorenzo Fragola ci ha raccontato qual è il suo rapporto con i videoclip musicali : Guarda la nostra video intervista The post Lorenzo Fragola ci ha raccontato qual è il suo rapporto con i videoclip musicali appeared first on News Mtv Italia.

Grand Tour d'Italia - puntata 26 ottobre 2018 : Lorenzo Fragola - Ficarra e Picone tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : ...

Mark Knopfler a Cesena : ad ImaginAction Ermal Meta - Alessio Bernabei - Lorenzo Fragola - Biondo e molti altri : Mark Knopfler a Cesena per il Festival ImaginAction: sarà lui l'ospite d'onore della nuova edizione dell'evento in programma dal 12 al 14 ottobre. Tanti gli artisti italiani presenti per raccontare la propria storia musicale: ci saranno Ermal Meta e Lorenzo Fragola ma anche Alessio Bernabei, Biondo, Chiara Galiazzo, Nesli e molti altri. I tre giorni di Festival prevedono interventi degli artisti presenti per alcuni incontri che si ...

Notte d'Oro 2018 - concerto di Lorenzo Fragola in piazza del Popolo sabato 6 ottobre : Serate da vivere, in una cornice unica al mondo: la capitale del mosaico». Il programma della Notte d'Oro è stato presentato ieri mattina a Palazzo Merlato dall'assessore al Turismo Giacomo ...

Annullato il concerto di Lorenzo Fragola a Padova : info utili sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova è stato Annullato. L'evento era in programma al Gran Teatro Geox di Padova, la data sarebbe dovuta essere quella del prossimo 13 ottobre. Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova non si terrà. A comunicarlo ai fan è il Gran Teatro Gexo annullando l'evento inizialmente creato sulla pagina Facebook del teatro stesso. I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati o utilizzati per un altro ...