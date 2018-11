Lo sfregio alla Mussolini | Salvini fa schifo quanto Mussolini

ilgiornale

(Di giovedì 1 novembre 2018) Non si sono certo risparmiate Alessandrae Barbara Alberti. Le due erano ospiti da Chiambretti a La Repubblica delle donne. La nipote del Duce rispolvera i suoi cavalli di battaglia, primo fra tutti quello dell'immigrazione: "Bisogna che accolga tutta l"Europa, non solo l"Italia. Adesso c"è un governo che, devo dire, mi "piaciucchia" perché per la prima volta, quando il ministro dell"Internoha detto: "Basta, chiudiamo i porti italiani" avreste dovuto vedere la faccia che hanno fatto gli europei in Parlamento. Hanno capito tutti che l"Italia si è svegliata e che non possono più fare come gli pare. Anche l"Italia dice NO, e ha fatto bene e lo deve continuare a fare".Ma questo discorso, come prevedibile, non è piaciuto all'Alberti, che ha ricordato il passato: "Mi è capitato, anni fa, di avere una discussione con la signorae sono scappata dallo studio. Questo ...