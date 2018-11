LIVE Civitanova-Perugia | SuperLega volley in DIRETTA | big match stellare | sfida da urlo

oasport

(Di giovedì 1 novembre 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, bigvalido per la quarta giornata della2018-2019, il massimo campionato italiano dimaschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena lo scontro diretto tra le prime due della classifica, le grandi favorite dello scudetto che si presentano all’appuntamento da imbattute: si preannuncia grande spettacolo tra due autentiche corazzate che si daranno battaglia a suon di grandi cannonate, impianto sold out in questo giorno di festa e show assoluto in campo per una grande classica della nostra pallavolo visto che le due formazioni si sonote nelle finali della passata stagione. Da una parte la Lube trascinata da Osmany Juantorena, Leal e Simon mentre dall’altra i Block Devils del fenomeno Leon ma anche di Aleksandar Atanasijevic. La compagine di Lorenzo Bernardi parte con i favori del ...