L' Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo

NBA – La Nazionale Italiana di Rugby ospite sul parquet dei Chicago Bulls! [GALLERY] : La Nazionale Italiana Rugby è stata ospite dei Chicago Bulls nella notte di Halloween: gli azzurri hanno calcato il parquet dello United Center per poi assistere alla sfida contro i Nuggets Notte di Halloween da ricordare per la Nazionale Italiana Rugby, ospite (insieme alla Nazionale Irlandese) dei Chicago Bulls in vista della sfida contro i Nuggets. La Nazionale, in raduno a Chicago in preparazione del test-match di sabato contro ...

Allerta Meteo - Italia nella morsa del maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Allerta Meteo - nuova goccia fredda sul Mediterraneo innesca un’altra tempesta di Scirocco sull’Italia : torna l’incubo alluvioni - “bombe” di 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Volley - continuità in casa Italia : la conferma di Blengini e la difficile qualificazione alle Olimpiadi. Se tornasse Juantorena… : L’Italia ha deciso di proseguire sulla linea della continuità, Chicco Blengini ha salvato la panchina dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali e rivestirà il ruolo di CT anche per le prossime due stagioni. La FIPAV ha deciso di onorare il contratto fino al 2020, dunque niente scossoni alla guida della nostra Nazionale di Volley maschile: la conferma del coach piemontese, vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di ...

Intervista a Conte : «L’Italia rallenta non per colpa nostra» Ma è pronta la procedura Ue : il verdetto il 21 novembre : Il premier: attribuirci la colpa dei dati di questo periodo è irragionevole. A Bruxelles dimostreremo la bontà di un’azione di crescita: ho fiducia nel dialogo»

Maltempo - allerta rossa in Veneto - arancione su gran parte dell’Italia : La Liguria chiede lo stato di emergenza. allerta anche in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo e Molise. Neve in Valle d’Aosta

Dl Genova - bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani : Momenti di tensione in aula alla Camera dei deputati nel corso delle votazioni degli emendamenti sul decreto Genova. I deputati del Partito Democratico hanno avuto un diverbio acceso con i colleghi di Fratelli d’Italia. L'articolo Dl Genova, bagarre in aula tra deputati Pd e Fratelli d’Italia. Scendono dai banchi e vengono quasi alle mani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancora allerta sull'Italia : E' di nuovo allerta maltempo sull'Italia. Pioggia e temporali minacciano il territorio, con il Dipartimento di Protezione civile che ha lanciato per la giornata di oggi un nuovo avviso di condizioni ...

Meteo - prosegue il maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta massima : Dopo i danni e le vittime causate nei giorni scorsi, il maltempo è tornato a imperversare su quasi tutta l'Italia portando nuove ondate di temporali e acquazzoni, sopratutto al centro nord. allerta massima per alluvioni in Veneto, allerta arancione in molte altre zone del Paese da nord a sud per rischio idrogeologico.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Maltempo - allerta rossa in Veneto e temporali in tutta Italia. E il mare grosso preoccupa la Liguria : Negli ultimi giorni il Maltempo ha provocato 11 morti, ma l’allerta continua a essere alta in molte regioni d’Italia, specie al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Ci saranno rovesci di forte intensità, fulmini, ...

Giro d’Italia 2018 - l’analisi del percorso in relazione alle caratteristiche di Vincenzo Nibali. C’è lo spazio per attaccare in montagna : È stato presentato in quel di Milano nella giornata di ieri il percorso del Giro d’Italia numero 102. Ventuno, come di consueto, le tappe: partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Tracciato davvero ben variegato, con possibilità per i corridori completi di esprimersi al meglio. Ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo, ma tutte quante non da specialisti puri. La ...

Maltempo - nuova perturbazione al Nord. Allerta rossa in Veneto - arancione su gran parte dell’Italia : Non c’è tregua ed è ancora emergenza Maltempo. Piegata e ferita in questi giorni dal Maltempo, l’Italia è nuovamente minacciata dall’arrivo di una nuova perturbazione al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica Allerta rossa per il Veneto e temporali da Allerta arancione su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marc...

è tornato il maltempo dopo 24 ore di tregua piove già su gran parte d Italia. Allerta rossa in Veneto : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...