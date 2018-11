L' indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo | +0 | 66%

L'indice delle società assicurative in territorio positivo - +0 - 97% - : Scambi in rialzo per il settore assicurativo italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.657,21 in aumento di 142,25 punti ...

Andamento cauto per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 11% - : Consolida sui livelli della vigilia il comparto sanitario italiano , mentre l' EURO STOXX Health Care registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 144.397,25, con una ...

Sottotono l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 57% - - in forte calo Amplifon : Ribasso per il comparto sanitario italiano , anticipato dall'esordio eccellente dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 147.283,42 in discesa dell'1,57% rispetto ...

In calo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 53% - : Scivola il comparto tecnologico a Milano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti ...

Seduta euforica per l'indice delle aziende sanitarie - +3 - 12% - - corre Pierrel : Molto positiva la giornata per il comparto sanitario italiano , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Health Care e che guadagna 4.430,45 punti, a quota 146.522,59. Il comparto ...

Vola l'indice delle società High Tech italiane - +5 - 27% - : Preme sull'acceleratore il comparto tecnologico a Milano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 47.642,02, con un salto ...

L'indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso - -9 - 06% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

L'indice delle società assicurative tentennante - +0 - 45% - - positiva la giornata per Generali Assicurazioni : Incolore il settore assicurativo italiano che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto all' EURO STOXX Insurance che invece corre sul mercato. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.311,9, con un ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -5 - 14% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

Giù l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 59% - - performance negativa per STMicroelectronics : Scambi al ribasso per il comparto tecnologico a Milano , mentre è debole l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso a 53.329,15 in diminuzione di 859,48 punti rispetto alla ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +2 - 21% - - giornata euforica per Amplifon : Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 144.171,17, con un ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane - +0 - 60% - : Senza slanci il comparto tecnologico a Milano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Technology , che mostra un incremento modesto. Il FTSE ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +2 - 49% - - corre Reply : Rally per il comparto tecnologico a Milano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 54.472,18 e sta trattando a 55.939,52, ...

Male l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 62% - - giornata in discesa per Amplifon : Rosso per il comparto sanitario italiano , che si discosta dal buon andamento dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a quota 141.886,8 in ribasso dell'1,62%, rispetto alla ...