Libertadores | Superclasico in finale! Il Boca raggiunge il River

corrieredellosport

: Tutti lo aspettavano. Ora, #BocaRiver in finale di #CopaLibertadores è realtà: sarà #Superclasico! - DiMarzio : Tutti lo aspettavano. Ora, #BocaRiver in finale di #CopaLibertadores è realtà: sarà #Superclasico! - Matty2094 : Sarà qualcosa di spettacolare! #Libertadores #Libertadores2018 #Superclasico #BocaRiver - sportface2016 : #CopaLibertadores - Il #BocaJuniors raggiunge il #RiverPlate in finale: sarà #SuperClasico -

(Di giovedì 1 novembre 2018) ROMA - Per la prima volta nella storia andrà in scena il '' argentino, in una finale della Coppa. Dopo la qualificazione ottenuta dalPlate a discapito del Gremio di ...