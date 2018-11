Libertadores | in finale il derby argentino Boca-River

Copa Libertadores 2018 : La finale dei sogni è realtà : Sarà Boca Juniors contro River Plate. Sarà una finale di Copa Libertadores storica, comunque vada a finire.Buenos Aires si appresta a vivere ventotto giorni di emozioni, tensioni, sospiri, gioie, dolori e irrazionalità. Già, perché questa è la finale che ogni tifoso di Boca e River sogna di vivere. E di vincere naturalmente. Ma sono certo che ora, a sei giorni dal primo atto di questa storica finale, la paura di perdere sia più grande che la ...

Coppa Libertadores - caos Var nella semifinale tra Gremio e River : polizia in campo : La rivalità tra brasiliani e argentini è sempre stata particolarmente spiccata e neanche il Var si è rivelato sufficiente ad alleviarla. È successo in Coppa Libertadores, nella semifinale tra Gremio e River Plate, conclusasi con la polizia in assetto antisommossa in campo a difendere l’arbitro dagli assalti dei giocatori brasiliani. In finale va la squadra di Buones Aires, che in finale aspetta il Boca Juniors (vittorioso per 2-0 ...

Coppa Libertadores : Palmeiras in semifinale - battuti i cileni del Colo Colo : Il Palmeiras ha battuto 2-0 il Colo-Colo a San Paolo qualificandosi alle semifinali della Coppa Libertadores con un risultato fotocopia rispetto a quello della gara di andata a Santiago del Cile. Il Verdao, guidato dall’ex ct del Brasile Felipe Scolari, è passato in vantaggio al 37′ con Dudu e ha raddoppiato al al 53′ con Miguel Borja. I brasiliani attendono ora di conoscere il nome della prossima rivale che uscirà dal ...