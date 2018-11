Lenovo Z5 Pro è ufficiale | fotocamera a scomoparsa e schermo AMOLED a soli 250 euro

Non solo Z5 Pro : Lenovo annuncia le Air Wireless Bluetooth Headset con intelligenza artificiale : In occasione della presentazione di Lenovo Z5 Pro, il produttore cinese ha lanciato anche un nuovo paio di cuffie Wireless dal prezzo contenuto. L'articolo Non solo Z5 Pro: Lenovo annuncia le Air Wireless Bluetooth Headset con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5 Pro è ufficiale - con Snapdragon 710 e schermo a scorrimento : Lenovo ha annunciato oggi il suo primo smartphone con schermo scorrevole, Lenovo Z5 Pro, con Snapdragon 710 e lettore di impronte nello schermo. L'articolo Lenovo Z5 Pro è ufficiale, con Snapdragon 710 e schermo a scorrimento proviene da TuttoAndroid.

Due smartphone in due giorni : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi : Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 potrebbero essere presentati nel giro di due giorni: per il primo abbiamo una data ufficiale, 1 novembre, mentre per il secondo si parla di 31 ottobre. L'articolo Due smartphone in due giorni: Lenovo Z5 Pro e nubia Red Magic 2 i grandi attesi proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Miix 630 - un processore da smartphone dentro un computer : il nostro test : La piattaforma Snapdragon 835 di Qualcomm montata sul tablet 2-in-1 Lenovo Miix 630 promette prestazioni e autonomia ideali per chi è spesso in viaggio e vuole flessibilità e comodità senza doversi struggere a controllare connessione in rete e percentuale di batteria. È quindi uno dei cosiddetti pc Always Connected. È vero che si può stare praticamente tutta la giornata al lavoro (20 ore dichiarate) e navigare in 4G (dove disponibile)? ...

Lenovo S5 Pro : una bomba sotto i 200€ : In Cina è appena stato presentato Lenovo S5 Pro, uno smartphone da circa 200€ che possiede delle caratteristiche davvero interessanti soprattutto per quanto riguarda il reparto fotografico. Se questo dispositivo arrivasse anche in Europa darebbe leggi di più...

Lenovo S5 Pro - K5s e K5 Pro ufficiali - Lenovo accontenta tutti a partire da 100 euro : Lenovo presenta tre nuovi smartphone, cercando di accontentare gli amanti del notch e quelli degli schermi classici, con prezzi che partono da 10 euro (in Cina). L'articolo Lenovo S5 Pro, K5s e K5 Pro ufficiali, Lenovo accontenta tutti a partire da 100 euro proviene da TuttoAndroid.

Lenovo S5 Pro protagonista di nuove immagini e indiscrezioni : Dai database di TENAA e Geekbench ci arrivano nuove informazioni su Lenovo S5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli al momento noti L'articolo Lenovo S5 Pro protagonista di nuove immagini e indiscrezioni proviene da TuttoAndroid.

Lenovo S5 Pro potrebbe arrivare a breve con 4 fotocamere posteriori : Lenovo S5 Pro ha fatto capolino su Weibo, potrebbe essere un nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese pronto per essere annunciato. L'articolo Lenovo S5 Pro potrebbe arrivare a breve con 4 fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Svelato Lenovo Z5 Pro con screen-body ratio 100% e fotocamera a scomparsa : Alla fine anche Lenovo è riuscita a fare uno smartphone senza notch e con uno screen-body ratio vicino al 100%. Lo smartphone si chiamerà Lenovo Z5 Pro ed è stato mostrato da Liu Jun, vice presidente di Lenovo, in maniera totalmente inaspettata. Infatti il signor Jun ha mostrato il nuovo smartphone durante una conferenza dal nome “Intelligent Change, Openness ed Empowerment” tenutasi qualche ora fa, dopo aver dichiarato di essere ...

Lenovo Z5 Pro svelato dal vice presidente di Lenovo con uno screen-to-body ratio vicino al 100% : Prima comparsa in pubblico per il nuovo Lenovo Z5 Pro. A svelarlo è il vice presidente di Lenovo Liu Jun che in occasione di una conferenza ha messo in mostra il nuovo top di gamma dell'azienda annunciando che arriverà a breve, entro il mese di ottobre sebbene non ci sia ancora una data precisa. L'articolo Lenovo Z5 Pro svelato dal vice presidente di Lenovo con uno screen-to-body ratio vicino al 100% proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato Lenovo S5 - l’anti-redmi dall’elevato rapporto qualità-prezzo : Ecco la nostra recensione di Lenovo S5, uno smartphone con un'ottima scheda tecnica e un prezzo molto piccolo. L'articolo Abbiamo provato Lenovo S5, l’anti-redmi dall’elevato rapporto qualità-prezzo proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5 Pro potrebbe avere un hardware di fascia alta : ecco le specifiche tecniche : Un rivenditore online ha messo in listino Lenovo Z5 Pro, dandoci un'idea di quelle che saranno le specifiche tecniche dello smartphone. L'articolo Lenovo Z5 Pro potrebbe avere un hardware di fascia alta: ecco le specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Watch X è uno smartwatch ibrido davvero interessante : ecco la nostra prova : Scopriamo come funziona Lenovo Watch X, l'interessante smartWatch ibrido del produttore cinese con schermo OLED e autonomia esagerata. L'articolo Lenovo Watch X è uno smartWatch ibrido davvero interessante: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5 Pro si mostra in video con una fotocamera a scorrimento e un ampio display con sensore di impronte : Su YouTube è stato caricato un video che in poco più di dieci secondi mette in risalto tre dei più importanti punti di forza di Lenovo Z5 Pro L'articolo Lenovo Z5 Pro si mostra in video con una fotocamera a scorrimento e un ampio display con sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.