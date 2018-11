Legge di Bilancio | le entrate | stretta su banche | tabacchi e giochi 600 milioni di tagli

Legge di Bilancio - dai fondi per reddito e quota 100 a flat tax e cabina di regia per gli investimenti : tutte le misure : I fondi per il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero, che saranno però normati con provvedimenti successivi. La flat tax al 15% per gli autonomi e una mini-Ires con la stessa aliquota sugli utili reinvestiti. La proroga degli sgravi per le assunzioni al Sud. Un aumento di 1 miliardo del fondo sanitario nazionale, 100 milioni in più per le politiche per la famiglia, la conferma dei bonus per le ristrutturazioni e del bonus verde, ...

Legge di bilancio - la lettera di Mattarella a Conte : “Dialogate con UE” : Il Quirinale diffonde il testo della lettera con la quale il Capo dello Stato ha dato il via libera all'invio della manovra alla Camere, esprimendo l'auspicio che siano tutelati i risparmi dei cittadini e che a tal fine il governo riapra il dialogo con le istituzioni europee (che hanno bocciato la Legge di bilancio).Continua a Leggere

Legge di Bilancio - stop al blocco delle addizionali : le tasse locali potranno salire : La viceministra all’Economia Laura Castelli lo aveva promesso ai Comuni durante l’Assemblea Anci di Rimini: “La leva fiscale siamo convinti vada sbloccata. Siamo convinti che un buon sindaco sa come calibrare con i suoi cittadini la necessità fiscale e il cittadino sceglierà se questa è stata una buona misura oppure no”. Detto, fatto. Nella Legge di Bilancio non compare la proroga del blocco di addizionali locali e Imu ...

Legge di Bilancio - salve le società dei Comuni. Il M5S diceva : «Con noi il taglio» : Ultimi tre bilanci chiusi in utile e le società partecipate degli enti locali non dovranno chiudere. Con l'articolo 51 della Legge di Bilancio al voto in Parlamento, si allenta la stretta sulla «black ...

Manovra - Legge di Bilancio arrivata alla Camera : La legge di Bilancio è arrivata alla Camera dei deputati. Lo annunciano fonti parlamentari della maggioranza. Nelle prossime ore la presidenza assegnerà il ddl alla Commissione Bilancio per l'esame.

Manovra : Mattarella ha firmato - la Legge di bilancio approda in Parlamento : La misura, sempre secondo quanto viene riportato sul testo, è "in attesa di valutazione politica": proprio di questo si è discusso in una riunione ieri sera a Palazzo Chigi il cui esito sarebbe stato ...

Mattarella ha firmato - la Legge Bilancio approda in Parlamento : Roma, 31 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica Swrgio Mattarella, a quanto si apprende, ha firmato l'autorizzazione della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. La ...

Legge di Bilancio - taglio dell’80% dei fondi alle Regioni che non riducono i vitalizi : L'ultima versione della Legge di Bilancio prevede un taglio dell'80% dei trasferimenti alle Regioni nel caso in cui non provvedano a ridurre il vitalizio degli ex presidenti, consiglieri e assessori. Le Regioni avranno quattro mesi per adeguarsi dal momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio.Continua a Leggere

Scuola - la Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti :

La Legge di Bilancio arriva al Quirinale : le misure introdotte nell’ultima versione del testo : La legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioniera di Stato ed è arrivata al Quirinale nella sua ultima versione. Approderà nell'Aula della Camera tra il 29 e il 30 novembre, dopo l'esame in commissione. Tutte le novità introdotte nell'ultima versione del provvedimento arrivato al Colle.Continua a leggere

Scuola - la Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti : Nell'ultima versione del testo che oggi verrà consegnato alle Camere , spuntano nuove importanti norme: tra queste figura anche il nuovo sistema di selezione e formazione dei docenti, che darà una "...

Legge di Bilancio - il governo Lega-M5s cancella definitivamente le cattedre Natta volute da Renzi : Addio alle cattedre Natta: il governo targato Lega-M5s ha deciso di cancellare definitivamente il più Renziano (e contestato) dei provvedimenti per l’università. Sopprimerle, però, è stato quasi un atto di pietà: in realtà il decreto non aveva mai visto la luce, era stato rinnegato già dallo stesso Pd che aveva cominciato a svuotarlo di soldi, dirottando le risorse su altre necessità più urgenti e lasciando il fondo in sospeso. Ora il governo ha ...

Manovra - Conte : Legge Bilancio al Quirinale - avanti così : Roma, 31 ott., askanews, - 'La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per ...

Tria difende la Legge di bilancio : “Il costo del deficit è sostenibile e responsabile” : Per il ministro dell'Economia Giovanni Tria la manovra non si cambia, nonostante i rilievi della Commissione Ue. Per il titolare di via XX settembre sforare il deficit è necessario, nonché "sostenibile e responsabile". "Il costo del deficit ci consente come sistema Paese di affrontare i prossimi anni con la certezza che ridurremo il rapporto debito-Pil e con una maggiore fiducia nella nostra capacità di creare benessere e stabilità attraverso la ...