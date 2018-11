LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 4x01 The Virgin Gary e 4x02 Witch

lostinaflashforward

: RT @Martolilla96: La fata turchina è un villain, solo in Legends Of Tomorrow #LegendsOfTomorrow - poseey_ : RT @Martolilla96: La fata turchina è un villain, solo in Legends Of Tomorrow #LegendsOfTomorrow - InoGiuseppe : Per la prima volta in assoluto, Legends of Tomorrow scende sotto la soglia del milione. Dobbiamo iniziare a preoccu… - Teleblogmag : Per la prima volta in assoluto, Legends of Tomorrow scende sotto la soglia del milione. Dobbiamo iniziare a preoccu… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Buongiorno miei cari lettori, siete anche voi super entusiasti come me per il ritorno di questa assurda ma fantastica serie tv?Mi dispiace non essere riuscita a commentare la premiere la scorsa settimana, e spero riuscirò a essere costante nelle recensioni perché quest'anno l'università è una bolgia (più del solito, intendo). Ce la metterò tutta e spero mi perdonerete quelle volte che dovrò fare unaunica per più episodi.Ma detto ciò, che a voi magari interessa ben poco, passiamo a commentare le prime due puntate di LoT!L'anno scorso ci siamo salutati con l'eliminazione di Mallus e quella che naturalmente era la famosa calma prima della tempesta. Constantine si era presentato con una testa di drago mozzata dicendo che, come al solito, le Leggende avevano "screwed up" la linea temporale liberando chissà quante creature magiche nel corso della storia. Ma all'inizio della...