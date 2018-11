Le prossime versioni di Windows 10 si chiameranno Vanadium e Chromium Rumor

surface-phone

(Di giovedì 1 novembre 2018) Microsoft ha sempre adottato dei nomi in codice piuttosto particolari per indicare ledi10 attualmente in sviluppo e disponibili per gli utenti iscritti al programma Insider. Dopo Threshold che deriva dal gioco Halo, Redstone ispirato a Minecraft e 19H1, il Colosso di Redmond potrebbe usare come nomi in codice per i prossimi grandi aggiornamenti del proprio OS desktop gli elementi chimici. A diffondere queste indiscrezioni ci ha pensato la giornalista Mary Jo Foley di ZDNet la quale specifica che, siccome durante i primi mesi di quest’anno alcuni ingegneri e developer del teamsono stati spostati in Azure, Microsoft ha deciso ora di unificare le denominazioni di entrambe le piattaforme al fine di creare meno confusione all’interno dell’azienda stessa. Le duedi10 dopo 19H1 attese per il pubblico durante ...