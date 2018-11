Le persone sono in salvo | ancora cento emergenze

Caso Orlandi - le ossa sono di due persone - una è una donna : Il giallo della Nunziatura ra Apostolica. Si potrebbe intitolare così la vicenda nata dal ritrovamento di uno scheletro e, ad una certa distanza, di alcuni frammenti ossei sotto il pavimento di un piccolo edificio di pertinenza di Villa Giorgina, sede della rappresentanza diplomatica del Vaticano presso l’Italia, in via Po, al centro della Capitale...

Emanuela Orlandi - Vaticano choc. Nella Nunziatura ossa di due persone. «Sono di una donna» : Sarebbero di una donna, secondo un primo esame, alcune delle ossa trovate Nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma, su cui si sta indagando. L'evidenza emergerebbe dall'esame...

Emanuela Orlandi - le ossa ritrovate forse sono di due persone. La famiglia : «Ora vogliamo capire» : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori

Maltempo - troppo vento e bufere di neve : gli elicotteri non possono raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...

Emanuela Orlandi - “le ossa trovate nell’edificio vaticano sono di due persone” : Quelle ossa ancora senza nome appartengono a due persone. Al momento è solo un’ipotesi quella pubblicata dal Corriere della Sera sui resti ritrovati nel pavimento dell’interrato della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Un rinvenimento, avvenuto durante lavori di ristrutturazione dell’edificio vaticano, che ora è sottoposto ad accertamenti scientifici per verificare se possa trattarsi dei resti di Emanuela Orlandi, ...

Caso Orlandi - ossa in locali Nunziatura vaticana : «I resti forse sono di due persone» : Potrebbero appartenere a due persone differenti le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, infatti, durante i...

Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida nelle vicinanze del più grande carcere di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, nella giornata di mercoledì 31 ottobre. L’attacco è stato condotto contro un autobus che trasportava impiegati del governo afgano nella The post Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

In fuga con l’auto rubata - travolgono 5 persone : ci sono feriti gravi. Dove è successo : La fuga con l’auto rubata finisce nel peggiore dei modi. Due banditi, infatti, in fuga con una vettura che era stata rubata qualche giorno fa a Vigevano (Pavia), hanno prima investito una donna di 61 anni che era in sella alla sua bicicletta e poi hanno centrato una vettura che procedeva in senso opposto. Il grave incidente è avvenuto oggi, martedì 30 ottobre, a Zinasco Vecchio (Pavia). Ci sono due feriti gravi e altre tre persone soccorse ...

Anche le persone molto intelligenti possono essere molto stupide : I tipi intraprendenti sono più soggetti a lasciarsi imbrogliare. Sono persone disposte a correre rischi perché si fidano del proprio giudizio. Leggi

Chi sono state le 50 persone più ricche della storia : Ramses II (1303 a.C. – 1212 a.C.)Re Salomone (970 a.C. - 931 a.C.)Serse di Persia (519 a.C. - 465 a.C.)Alessandro Magno (356 a.C. - 323 a.C.)Mitridate (134 a.C. – 64 a.C.)Marco Licinio Crasso (114/115 a.C.– 53 a.C.)Cleopatra (69 a.C. -30 a.C.)Cesare Augusto (63 a.C. - 14 d.C.)Nerone (37 d.C - 68 d.C)Tiberio Claudio Attico Erode (101 d.C. – 177 d.C.)Attila (406 – 453)Giustiniano I (482 - 565)Wu Zetian (624-705)Abd al-Malik ibn Marwan ...

Quattro persone sono morte per una frana a Isola Capo Rizzuto - in Calabria : Nella notte fra sabato e domenica 28 ottobre Quattro persone sono morte per una frana in località Sant’Andrea a Isola Capo Rizzuto, in Calabria. Tra i morti c’è anche l’imprenditore locale Massimo Marrelli, che stava lavorando a una condotta fognaria The post Quattro persone sono morte per una frana a Isola Capo Rizzuto, in Calabria appeared first on Il Post.

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...