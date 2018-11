Lazio | l’ex agente di Cavani annuncia il futuro di Luis Alberto

Appena scarcerato torna dall’ex e la minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine reLazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : Sergio Zarate - fratello dell’ex calciatore di Lazio e Inter : Sergio Zárate è nato a Haedo, il 14 ottobre 1969, è un procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Ha quattro fratelli, di cui tre calciatori: Ariel, Rolando e Mauro, quest’ultimo ex Lazio e Inter di cui Sergio oggi è procuratore. Da giocatore veniva soprannominato El Raton (il topo, in spagnolo) per la sua scaltrezza. Fu preso di mira dalla Gialappa’s per le sue prestazioni in campo; inoltre fu ...

“Mi ama ancora!”. Fabrizio Corona non ha dubbi - la scottante riveLazione a Verissimo. E riguarda proprio lei. L’ex re dei paparazzi esulta : ridotta la pena a sei mesi : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo e intanto La Corte d’Appello di Milano ha riduce la pena a 6 mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona è imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte nel controsoffitto dell’amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l’ex “re dei ...

Le riveLazioni dell’ex moglie di Candreva : “Ha chiesto l’annullamento del matrimonio per incapacità di intendere” : Valentina Biancifiori, ex moglie di Antonio Candreva, ha parlato della loro rocambolesca storia d’amore finita diversi anni fa Valentina Biancifiori è l’ex moglie di Antonio Candreva. Nella giornata di ieri la donna si è recata negli studi di Canale 5 ospite del salotto di Barbara D’Urso all’interno del quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti in merito al calciatore dell’Inter: “Nel 2013 la ...

Mario Facco - il ricordo : ecco un’intervista dell’ex Inter - Lazio - Avellino e Parma [VIDEO] : Negli ultimi giorni una triste notizia per tutto il mondo del calcio, è morto Mario Facco, l’ex calciatore di di Inter, Lazio, Avellino e Parma si è spento all’età di 72 anni. La sua carriera è soprattutto legata al club biancoceleste, con il quale conquistò due promozioni in serie A e vinse lo scudetto nella stagione 1973/74, poi l’esperienza all’Avellino per poi chiudere la carriera da calciatore nel Parma e ...