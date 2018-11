Lazio dietro le altre big | ma spende molto di più

calciomercato

: @emontino @LaGinger @MonicaCirinna @mariomieliroma @aschillaci80 @FamArcobaleno @SergioLoGiudice @pdnetwork… - CarolaColnago : @emontino @LaGinger @MonicaCirinna @mariomieliroma @aschillaci80 @FamArcobaleno @SergioLoGiudice @pdnetwork… - Webtvmilan1899 : Secondi per gol segnati dietro alla Juventus, 20-21 due e tre gol in più rispetto a Lazio e Napoli, quarto posto ac… - MauroV1968 : @PowerBaldax @BottaroR @roby42462412 @simo_valenti @andresalis @pianetagenoa Juve, Inter, Lazio hanno i grandi gior… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) La discussione è aperta: laha la rosa che serve per lottare per la Champions League? Come riporta il Corriere dello Sport, gli ingaggi dellebig testimoniano un gap ancora importante: laè sesta per monte-ingaggi, guarda casole squadre contro cui ha perso. MERCATO DIVERSO - Ma lasi muove ...