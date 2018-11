Lazio | Correa a tempo pieno

Lazio - Correa suona la carica : "A Marsiglia per vincere" : Joaquin Correa lancia la Lazio all'attacco del Marsiglia anche se giovedì sera non potrà giocare. L'attaccante argentino deve infatti scontare un turno di squalifica in Europa League causa l'...

La Lazio di Correa travolge il Parma : La Lazio di Correa travolge il Parma – Gol di Immobile su rigore e raddoppio del portoghese – Primo tempo utile soltanto ai due tecnici per studiare le modifiche, le mosse da fare nel secondo tempo. Comincia il Parma a premere sulla Lazio, che non se ne cura troppo e poi, a mano a mano che passano i minuti, prende il sopravvento in campo, senza però essere in grado di trasformare la supremazia di gioco in supremazia di gol, il grande ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Lazio - Correa mette in crisi Inzaghi sulle scelte tecniche : Batte un colpo di Tucu: c'è anche Correa in corsa, mette lo sprint per Parma. Mai il ballottaggio a tre per un posto al fianco d'Immobile fu così aperto, per vincerlo l'argentino esce allo scoperto. ...

Eintracht Francoforte-Lazio - Inzaghi : 'L'arbitro ha rovinato la partita - l'espulsione di Correa non c'era' : ... "C'è rammarico perché dovevamo e potevamo fare meglio, senza le due espulsioni probabilmente non avremmo perso ma non possiamo saperlo " ha dichiarato a Sky Sport - Dispiace, perché anche in 10 ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

