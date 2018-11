Lazio | Badelj non è grave Biglia | lesione tra 1Â° e 2Â° grado

Lazio-Inter - Badelj : «Vogliamo i 3 punti e la rivincita per l'anno scorso» : Prima del fischio d'inizio del posticipo serale, in casa Lazio ha parlato ai Sky Sport il centrocampista Badelj

Lazio-Inter - i convocati di Inzaghi : out Lucas Leiva - torna Badelj : Lazio-Inter, tra i convocati di mister Simone Inzaghi non c’è Lucas Leiva per una sospetta lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per diversi giorni “Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Luis Alberto, Luis Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo, Patric, Proto, Radu, Rossi, Strakosha, Wallace“. Questo l’elenco dei convocati di ...

Lazio - gli aggiornamenti sulle condizioni di Badelj : Buone notizie in casa Lazio: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Milan Badelj giovedì hanno escluso lesioni muscolari evidenti. L’ex Fiorentina, alle prese con noie muscolari, ha già iniziato a svolgere un programma di recupero personalizzato. Nei prossimi giorni, il croato effettuerà altri controlli, ma trapela ottimismo circa il suo ritorno in campo a breve. A comunicarlo è stato il club biancoceleste attraverso il suo sito ...

Lazio - nessuna lesione per Badelj. Inzaghi rilancia Patric : Buone notizie per Milan Badelj. Escluse lesioni muscolari per il centrocampista della Lazio che si era fermato per fastidi mercoledì pomeriggio. Il croato è stato sottoposto a esami strumentali. 'I ...

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Probabili formazioni / Lazio Apollon : Badelj sarà protagonista? Diretta tv - orario - notizie live Europa League : Probabili formazioni Lazio Apollon: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Prima giornata di Europa League: ampio turnover da parte di Simone Inzaghi(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:01:00 GMT)