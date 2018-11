L' Audi e-tron | che spettacolo nelle centrali idroelettriche

Audi e-tron - il futuristico SUV elettrico conquista il pubblico italiano [FOTO e PREZZO] : Location d’eccezione le centrali idroelettriche di Trezzo d’Adda e di Nove grazie all’intesa con Enel X Dopo l’ufficializzazione dell’accordo fra Audi ed Enel X sull’offerta di servizi per la ricarica della nuova e-tron, la prima vettura completamente elettrica del Brand Audi è stata protagonista di due serate-evento in cui Clienti e appassionati hanno potuto conoscerla da vicino. Sede dei reveal della nuova Audi e-tron le centrali ...

Audi e-tron ed Enel - insieme per lo sport utility a emissioni zero : Soprattutto, far sentire il cliente a proprio agio: è questo l’obiettivo di Audi, alle prese col lancio commerciale della e-tron, primo modello 100% elettrico del marchio tedesco. I clienti del suv, che in Italia avrà un prezzo di circa 84 mila euro, potranno sfruttare l’accordo tra Audi ed Enel X (società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali), beneficiando dell’offerta “Ready for e-tron”. Trattasi di un’opzione ...

Compri Audi e-tron e hai un "pieno"di energia per 14.000 km : Vai per scoprire una macchina rivoluzionaria e ti ritrovi a parlare di elettrificazione globale, ma soprattutto italiana. Segno che il tema interessa e non poco, a tutti. L' Audi e-tron , la prima ...

Audi - accordo con Enel X per facilitare chi sceglie l'esperienza di e-tron : I proprietari di Audi e-tron, prima vettura elettrica della Casa dei quattro anelli, accedono in modo privilegiato alla...

Compri Audi e-tron e hai un "pieno"di energia per 14.000 km : ..., mentre entro il 2030 sarà disponibile almeno una versione elettrificata per ciascuno dei circa 300 modelli che compongono l'intera gamma ed entro entro il 2022 16 stabilimenti nel mondo saranno ...

La e-Tron piace : Audi ci mette 14mila km da spendere con l'Enel : Non è una sorpresa, vista l'attesa sul mercato e la qualità del brand. Comunque, i 14mila preordini raccolti dalla e-Tron - 8mila dalla sola Norvegia e un centinaio dall'Italia - fanno sorridere Audi ...

Ready for e-tron - da Audi e Enel X ecco la ricarica facile : ... , mentre entro il 2030 sarà disponibile almeno una versione elettrificata per ciascuno dei circa 300 modelli che compongono l'intera gamma ed entro entro il 2022 16 stabilimenti nel mondo saranno ...

Audi - Con Enel X per ricaricare la e-tron : L'Audi e l'Enel hanno annunciato nuove soluzioni di ricarica per la prima elettrica del marchio tedesco, la e-tron. L'accordo annunciato dalle due aziende consentirà ai clienti della Suv a zero emissioni di poter selezionare un pacchetto gratuito al momento dell'acquisto che permetterà di beneficiare di un servizio di consulenza per la realizzazione di un sistema domestico per la ricarica della Sport Utility. Oltre a questo i clienti della nuova ...

Il SUV elettrico di Audi - E-Tron - è in ritardo : Audi sta spingendo molto sull’elettrico ed E-Tron sarà il primo SUV della nuova era ma sembrerebbe in ritardo però per una modifica in corso e non per problemi Audi E-Tron, il SUV elettrico, arriverà sul mercato con un leggero ritardo Audi sta andando dritto verso lo sviluppo dell’auto elettrica e lo farà in gran stile […]

