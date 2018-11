L' artista Alessandro Caligaris è morto soffocato da un boccone

ilgiornale

: È morto l’artista Alessandro Caligaris, soffocato da un boccone di carne mentre era a cena con la fidanzata… - CarottiEnzo1 : È morto l’artista Alessandro Caligaris, soffocato da un boccone di carne mentre era a cena con la fidanzata… - LaBriiiii : RT @Wu_Ming_Foundt: La prima notizia della giornata ci lascia sgomenti: è mancato Alessandro Caligaris, giovane e grande artista torinese,… - Vero_Bergoglio : RT @Wu_Ming_Foundt: La prima notizia della giornata ci lascia sgomenti: è mancato Alessandro Caligaris, giovane e grande artista torinese,… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Era a cena con la fidanzata in una trattoria torinese, lo scorso venerdì, quando undi carne gli era andato di traverso, ostruendogli la respirazione. Immediatamente un medico che si trovava in un locale vicino era intervenuto, con una manovra di rianimazione. Ma per, 37enne, notto street artist e fumettista italiano, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari della croce rossa fosse riuscito e le vie respiratorie erano state liberate. L'uomo èieri sera all'ospedale Molinette di Torino, dopo quattro giorni di agonia.A darne la notizia la sua casa editrice, la Eris edizioni, che, su Facebook ha annunciato la morte dell': "Questa è una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare. Purtroppo il nostro amicoci ha lasciato due notti fa. Non abbiamo molte parole per esprimervi il nostro dolore per aver ...