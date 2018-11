L' annuncio del Vietnam | ' GP di Formula 1 nel 2020'

CF : obbligo annuncio posti - contributo della Confederazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uova fresche ritirate per rischio salmonella - l’annuncio del Ministero della salute : Tre avvisi di richiamo sono stati pubblicati dal sito del Ministero della salute per una serie di lotti di Uova fresche da allevamento, commercializzate da due differenti marchi ma prodotte dalla stessa azienda agricola, a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella Enteriditis.Continua a leggere

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie : domani l'esonero di Lopetegui - poi l'annuncio : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid: domani l'esonero di Lopetegui, poi l'annuncio. Le Ultime notizie: vicina la conclusione della causa tra l'ex Juventus e il Chelsea(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Susa - "ingresso vietato a nigeriani e senegalesi dopo il delitto Desirée" : annuncio choc di un circolo privato : Pioggia di critiche al "Salottino del Ponte" su Facebook, post rimosso con scuse. Ma ora indagano i carabinieri che potrebbero ipotizzare il reato di incitamento all'odio razziale

Usa - Unabomber catturato : l’annuncio della BBC/ Ultime notizie - spediti 12 pacchi bomba “pro-Trump” : Usa, due nuovi pacchi bomba a Cory Booker e James Clapper. Ultime notizie: sale a 12 il numero di ordigni spediti negli ultimi giorni ai detrattori di Donald Trump(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Calciomercato - annuncio bomba della Juventus : “colpaccio a gennaio!”. Ecco le FOTO e NOMI degli obiettivi di mercato : 1/15 LaPresse/Daniele Badolato ...

Astronauti di nuovo sulla Stazione Spaziale entro Natale : l’annuncio della NASA : La Stazione Spaziale Internazionale, nonostante l’incidente alla Soyuz dello scorso 11 ottobre non resterà disabitata: è quanto ha annunciato l’Amministratore della NASA Jim Bridenstine durante una riunione del National Space Council a Washington. Secondo le stime dell’agenzia statunitense, il prossimo equipaggio partirà a bordo della Soyuz a dicembre, dopo tutte le verifiche di Roscosmos sul guasto che due settimane fa è costato un atterraggio ...

Un posto al sole - Valentina Pace è incinta : l’annuncio dell’attrice sui social : Un posto al sole, Valentina Pace annuncia su Instagram di essere incinta Valentina Pace, l’attrice che interpreta Elena Giordano in Un posto al sole, annuncia sul suo profilo Instagram di essere in attesa dell suo secondo figlio. La Pace pubblica la foto di una rivista, Diva e Donna, sulla quale posa insieme al suo compagno […] L'articolo Un posto al sole, Valentina Pace è incinta: l’annuncio dell’attrice sui social ...

Maturità - l’annuncio del ministro Bussetti : “Dal 2019 sparirà la tesina” : Dal 2019 gli studenti delle scuole superiori non dovranno più presentare la tesina all'esame di Maturità. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, affermando che il colloquio "partirà da spunti diversi, compresa anche l'alternanza scuola lavoro, rispettando il percorso svolto dagli studenti".Continua a leggere

Wrestling - l’annuncio a sorpresa del campione Roman Reigns : “La leucemia è tornata - mi ritiro” : Il campione di Wrestling Roman Reigns si è presentato sul ring in abiti comuni, senza il consueto abbigliamento da wrestler, e, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro: “È tornata la leucemia”, ha rivelato, assicurando però che “tornerò molto presto, lo prometto“. Nel corso dello show televisivo Raw, il 33enne statunitense ha spiegato di dover rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal ...

Confermato lo Sweetener Tour di Ariana Grande - l’annuncio della popstar : “Presto le date dei concerti” : Lo Sweetener Tour di Ariana Grande ci sarà: la popstar non ha rinunciato all'idea di presentare dal vivo i brani del suo ultimo album in studio e ha annunciato che la Tournée a supporto del disco è nei suoi programmi. La promozione di Sweetener, rilasciato a fine agosto, ha subito un'inevitabile battuta d'arresto dopo il lutto per la morte di Mac Miller, l'ex compagno della posptar. Un dolore che si è aggiunto alla sindrome post-traumatica da ...

Volley - annuncio a sorpresa : nel 2019 si giocherà la Coppa del Mondo! Calendario intasato - l’Italia ci sarà? : Notizia a sorpresa da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo: nel 2019 si disputerà la Coppa del Mondo! La competizione non era originariamente in programma perché si era pensato a un differente percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la kermesse, in Calendario ogni quattro anni dal 1977 proprio per assegnare i pass a cinque cerchi, aveva teoricamente perso il suo senso di esistere. Il Presidente Ary Graça, ...

Harry e Meghan dedicano un tenero tributo a Lady D dopo l'annuncio della gravidanza : Hanno annunciato al mondo che avranno un bambino, entro la primavera del 2019. Ma, come accaduto in occasione del loro matrimonio, Meghan Markle e il principe Harry non potevano lasciar passare un giorno così importante senza celebrare, con un piccolo tributo, Lady D. Ai media inglesi non è sfuggito il particolare: a Sydney, dove la coppia era arrivata poco dopo l'annuncio, Meghan ha sfoggiato un paio di orecchini a forma di ...

Niente congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...