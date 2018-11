L' acqua non è ancora potabile

Maltempo Friuli - 600 interventi dei Vigili del Fuoco : in 26 comuni acqua non potabile : Anche se le condizioni meteo sono migliorate e i livelli di allerta diminuiti, e’ proseguita l’attivita’ di soccorso tecnico urgente da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione. La conclusione degli interventi non ancora espletati (60 per la Provincia di Udine e 10 per quella di Pordenone) e’ prevista entro oggi, per cui permane il raddoppio di turno del personale operativo (210 unita’ in servizio in ...

Venezia - l’acqua alta non ferma la voglia di pizza. Camerieri e clienti con i piedi a mollo : Con il maltempo a Venezia è arrivata anche l’acqua alta. Il fenomeno, meno intenso del previsto, non ha impedito a turisti e ristoratori di godersi una pizza. Indossati gli stivali, in questo ristorante della Laguna, si è continuato a lavorare. Il risultato è esilarante L'articolo Venezia, l’acqua alta non ferma la voglia di pizza. Camerieri e clienti con i piedi a mollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

No - nel Nord-Est non c’è alcun allarme per la contaminazione dell’acqua : (Foto: Thomas Trutschel/Getty Images) Dalla giornata di lunedì 29 ottobre ha iniziato a diffondersi, soprattutto attraverso una catena di San’Antonio su WhatsApp e poi anche su Facebook, la notizia di una fantomatica criticità di sicurezza sanitaria pubblica relativa alla contaminazione dell’acqua del rubinetto. Il messaggio allarmistico, secondo quanto riferito dalla cronaca locale, pare essere diventato virale soprattutto nelle ...

Oldenico : l'acqua inonda completamente il cimitero : Il maltempo, che si è abbattuto sul vercellese in queste ultime ore, provoca i primi danni. Il cimitero di Oldenico è stato infatti inondato dall'acqua. Motivo? Pur essendoci un argine golenale, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di scuola nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Maltempo Trento - centro operativo esorta alla prudenza : ridurre spostamenti e non avvicinarsi ai corsi d’acqua : Il centro operativo comunale di Trento, in riunione permanente da ieri in seguito alla forte ondata di Maltempo, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati a ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono ...

Incendio nell’Agordino : Canadair e elicotteri hanno sganciato tonnellate d’acqua - non avanza più : Non avanza più, anche se resta esteso su un fronte di 7 km, il gigantesco Incendio che da ieri interessa i boschi della Valle di San Lucano, nell’agordino. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Il rogo e’ stato combattuto per tutta la giornata, anche con 4 Canadair e tre elicotteri, che hanno sganciato tonnellate d’acqua. Sono state evacuate dalle abitazioni per precauzione una dozzina di persone, ma nelle ultime ore il ...

acqua non potabile a Fosdinovo. Il sindaco firma l'ordinanza : Lunigiana e Apuane - L'Acqua proveniente dall'acquedotto pubblico di Fosdinovo che serve Fosdinovo capoluogo, le frazioni di Pulica e Giucano, via Montecarboli, via Monteromano, via Palazzina, via ...

Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso : si tuffa e salva donna. «Non sono un eroe ma sembrava un film» : Vede un'Auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a...

Roma : carabinieri estraggono nonna e nipote da auto in acqua : Roma – Paura ieri sera per una donna di 62 anni e il suo nipotino di 11, entrambi moldavi, che hanno temuto il peggio quando la loro auto e’ rimasta in panne in una maxi pozza di acqua e grandine, ieri sera in zona Prenestina durante la bomba di acqua e grandine che si e’ abbattuta sulla Capitale. nonna e nipote sono stati colti dal maltempo intorno alle 21, all’angolo tra via di Tor Tre Teste e via Viscogliosi. A ...

acqua non potabile a Scicli : Il Comune di Scicli in una nota diramata poco fa annuncia che l'Acqua della rete idrica non è potabile a seguito delle abbondanti piogge.

Il maltempo flagella la Francia - l’acqua ha raggiunto i 7 metri : 12 morti per inondazioni al Sud - si va verso lo stato di calamità [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...