La Tempesta Perfetta sulle Dolomiti

Maltempo in Veneto - Zaia : “Disastro e devastazione - è stata una Tempesta perfetta. Dall’Agordino immagini toccanti - per domani previsioni confortanti” : “La situazione è di disastro e di devastazione totale, la tempesta perfetta c’è stata“. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante un punto stampa da Belluno sul Maltempo in provincia, dopo i sopralluoghi compiuti stamattina in elicottero sull’Agordino e sul Feltrino. “L’immagine più toccante – ha aggiunto – è sicuramente la devastazione dell’Agordino. Alcuni sono totalmente ...

Maltempo - il bilancio è di dodici morti - Protezione civile : 'E stata una Tempesta perfetta' : Oltre 7mila gli interventi dei vigili del fuoco - In 48 ore i 5.800 vigili del fuoco impegnati nell'emergenza hanno compiuto più di 7mila interventi per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi ...

Maltempo : Borrelli - Tempesta Perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Questo è stato un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo tutti pronti, e bene ha fatto il presidente Zaia a chiedere lo stato di mobilitazione della Protezione Civile nazionale, subito firmato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il Capo del Dipartimento della

Allerta Meteo - lo Scirocco scatena la “Tempesta Perfetta” : spaventosa “Squall-Line” pronta ad abbattersi sull’Italia [LIVE] : Allerta Meteo – La furia dello Scirocco sta scatenando una “Tempesta Perfetta” sull’Italia, come l’hanno definita le autorità competenti che hanno attivato lo “Stato di Mobilitazione” della Protezione Civile Nazionale con apposita ordinanza firmata dal premier Conte. La situazione è già critica in molte località per i fiumi in piena e le piogge torrenziali, ma è soprattutto il forte vento di Scirocco a ...

Allerta Meteo Liguria - prolungato l’allarme “rosso” : è una “Tempesta perfetta” - attesa mareggiata “storica” : È scattata alle 12 di oggi, lunedì 29 ottobre, l’Allerta Meteo rossa per pioggia sulla zona C in provincia della Spezia, Tigullio e Fontanabuona. In questo momento tutta la Liguria è in stato di Allerta rossa, ad esclusione del ponente che è in arancione. Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 millimetri da mezzanotte: lo hanno reso noto il ...

Spread - Alberto Quadrio Curzio : 'La soglia a 400 non è esatta - quando può arrivare la Tempesta perfetta' : Lo Spread a 400 allarma un po' tutti, ma il governo gialloverde sembra sentirsi sicuro fin quando il Paese non supera quella soglia. Non la pensa così l'economista Alberto Quadrio Curzio : 'Per ...

La Tempesta Perfetta - Iris/ Streaming video del film con George Clooney (oggi - 3 ottobre 2018) : La tempesta perfetta, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: George Clooney, Mark Wahlberg e John C. Reilly, alla regia Wolfgang Petersen. Il dettaglio della trama(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Se la felicità è la Tempesta perfetta : Qualcosa che sia in grado di ripagare i tanti anni dedicati allo studio e a seguire questa scienza meravigliosa che descrive tutti i fenomeni atmosferici. In questi anni le fotografie importanti si ...