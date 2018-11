La strage di alberi

Dolomiti : il vento provoca strage di alberi - le foto : La intensa perturbazione giunta sull'Italia nei giorni passati ha portato venti di scirocco eccezionali su gran parte d'Italia, come vi abbiamo raccontato attraverso articoli, foto e filmati. Le...

Furia maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Napoli nella morsa del maltempo : strade allagate - è strage di alberi - due feriti : Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte della sua provincia ha provocato, in diversi punti della città, la caduta di rami dagli alberi. Due feriti si registrano...

strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento. Ferito un vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...

Roma - strage di alberi e traffico in tilt : Metro e tram interrotti, strade chiuse e decine di alberi caduti. L'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, sta provocando forti disagi ai trasporti di Roma. Al momento, secondo quanto ...

Napoli nella morsa del maltempo : strade allagate - è strage di alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole. E l'ondata che sta interessando l'Italia dovrebbe...

Venti tempestosi in atto sul Lazio : strage di alberi a Roma - metro B interrotta : Come vi abbiamo descritto in questo articolo, Venti fortissimi dai quadranti meridionali stanno sferzando la penisola provocando danni in molte regioni italiane, specialmente quelle...