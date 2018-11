La Scuola primaria Cavour di Fermo conquista il podio al Premio Nazionale Federchimica

La Scuola primaria Cavour di Fermo ancora premiata al Festival della scienza di Genova : ... lavorato insieme nel confronto delle ipotesi, nel controllo delle variabili e delle costanti, in un'esperienza laboratoriale che promuove l'acquisizione dell'abito metodologico proprio della scienza.

Concorso Scuola infanzia e primaria ultime notizie : da quando si potranno inviare le domande? : Il decreto relativo al Concorso straordinario della scuola dell’infanzia e della primaria è atteso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si sta già parlando della tempistica riguardante la presentazione delle domande. Il Ministero dell’Istruzione avrebbe comunicato ai sindacati il 5 novembre quale data di ‘start’ per l’invio delle domande: si attende, naturalmente, conferma ufficiale con la pubblicazione ...

Concorso Scuola infanzia e primaria ultime notizie : ecco i punteggi attribuibili : Il Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria nasce come atto riparatorio ma anche a tutti coloro che non hanno ricevuto sentenze di licenziamento dei Tar. Ciò che conterà saranno soprattutto gli anni di servizio. Come sottolineato da ‘Italia Oggi’ (Numero di martedì 23 ottobre), un anno di contratto prestato su scuola statale o scuola paritaria varrà 5 punti, la laurea in scienza della formazione ...

Scuola - maestri educazione fisica a primaria ma servono palestre e attrezzature adeguate : L'obiettivo è all'esame delle commissioni competenti in Parlamento e presente nel DEF 2019, ma servono palestre e attrezzature adeguate . Il sindacato della Scuola, Anief spiega, infatti, che il 28% ...

Milano. Scuola primaria Viscontini : entro febbraio la consegna del cantiere : Dopo diversi giorni di incontri si è raggiunto un accordo per la realizzazione della Scuola primaria di via Viscontini, che

Scuola - Bussetti firma decreto : al via il concorso straordinario per primaria e infanzia : E' stato mantenuto l’impegno preso con il decreto Dignita': in data odierna, 18 ottobre 2018, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha firmato il decreto che regolamentera' il concorso straordinario [VIDEO] per infanzia e primaria. [VIDEO] Inoltre, è stato anticipato che a breve partira' anche il concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria. La firma del decreto da parte del Ministro Bussetti consente di dare l' avvio alle ...

Scuola - Bussetti firma decreto : al via il concorso straordinario per primaria e infanzia : E' stato mantenuto l’impegno preso con il decreto Dignità: in data odierna, 18 ottobre 2018, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha firmato il decreto che regolamenterà il concorso straordinario per infanzia e primaria. Inoltre, è stato anticipato che a breve partirà anche il concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria. La firma del decreto da parte del Ministro Bussetti consente di dare l' avvio alle procedure concorsuali ...

Concorso Scuola infanzia e primaria ultime notizie : oggi la firma del decreto da parte del ministro Bussetti : Secondo quanto promesso dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per oggi, mercoledì 17 ottobre, è prevista la sua firma sul decreto ministeriale che avvierà la procedura di Concorso per i docenti delle primarie. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere lo ha dichiarato a margine della visita effettuata nella giornata di ieri a Venezia. Bussetti: ‘Firmo il decreto per il Concorso infanzia e primaria’ Incalzato dalle ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : in arrivo il Decreto del Ministro Bussetti : Il Decreto ministeriale riguardante il concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e la primaria è ormai in dirittura d’arrivo. Come riportato dal quotidiano ‘Italia oggi’ di martedì 16 ottobre, al massimo, entro una settimana verrà firmato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in modo da poter chiudere le domande di partecipazione entro il prossimo mese di dicembre ed arrivare alla compilazione delle ...

Scuola primaria - team di docenti specializzati in arrivo : L'impianto della controriforma è già previsto nel Documento di Economia e Finanza della legge di bilancio in via di approvazione. Il progetto è condiviso anche in Parlamento, dove nelle commissioni ...

Scuola primaria - team di docenti specializzati in arrivo : L'impianto della controriforma è già previsto nel Documento di Economia e Finanza della legge di bilancio in via di approvazione. Il progetto è condiviso anche in Parlamento, dove nelle commissioni ...

Scuola - diplomati magistrale e concorso infanzia e primaria ultime notizie : Anief ‘E’ illegittimo’ : In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il sindacato Anief torna a contestare la legittimità del concorso Scuola infanzia e primaria: in particolare l’ufficio legale del sindacato ritiene illegittima la selezione per ‘l’eventuale esclusione dei diplomati magistrale che hanno prestato il servizio tra il 1999-2009, i laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria : svolgimento e come prepararsi per la prova orale : Cresce l’attesa per il bando relativo al concorso straordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento e dell’ulteriore requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. In attesa dell’uscita del bando, uscita prevista nelle ...

Concorso straordinario Scuola primaria e infanzia : il parere del CSPI : Il 9 ottobre scorso, in adunanza Plenaria, il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha esaminato la bozza di decreto che regolamenta il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, introdotto dal Decreto Dignità (Legge 96 del 9 agosto 2018), pronunciandosi sulle modifiche necessarie per rendere il testo più chiaro e coerente rispetto alle previsioni del Decreto. CSPI sul Concorso straordinario per la scuola ...