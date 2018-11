La Roma festeggia Halloween | party da brividi in casa Dzeko FOTO E VIDEO

dal 27 al 30 ottobre a Roma si festeggia il Festival della gastronomia : Manca veramente poco…è quasi tutto pronto per una delle manifestazioni più attese e interessanti che Officine Farneto ha l’onore di ospitare: il Festival della gastronomia a Roma nelle giornate dal 27 al 30 ottobre in via dei Monti della Farnesina 77. Tanti appuntamenti e curiosità sull’argomento padrone indiscusso dei media da un po’ di anni: la gastronomia, qui esaltata anche con competizioni attese e seguite che vedranno protagonisti ...

Martin Scorsese premiato alla Festa del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Azzurri Partner Cup : una cerimonia a Roma per festeggiare la squadra di Poste vincitrice del torneo : Si è conclusa il 16 ottobre a Roma l’avventura dell’Azzurri Partner Cup, con la celebrazione della vittoria della squadra di

Vueling festeggia il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati a Roma Fiumicino : La compagnia aerea è il primo vettore low fare per posti offerti presso il suo secondo hub internazionale di Roma Fiumicino, da dove è attiva dal 2005 ed attualmente ha 8 aerei basati con un’offerta di ben 45 collegamenti diretti in Italia e in Europa. Vueling raggiunge oggi il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati a Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea e celebra quest’importante avvenimento regalando al ...

Serie A Story. Stagione 2000-01 : la Capitale vince ancora - ma a festeggiare questa volta è la Roma di Totti-Bati-Montella : Dopo diverse settimane di assenza, torna la rubrica Serie A Story. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, alla Stagione 1999-00. Pertanto, riprendiamo il nostro viaggio nella storia della Serie A e andiamo nell’estate del 2000. Estate in cui in Belgio ed Olanda si disputano i Campionati europei di calcio, vinti dai Campioni del Mondo della Francia in finale contro un’Italia vicinissima a vincere il suo secondo Europeo: dopo quaranta minuti di vantaggio ...

Diners Club Italia festeggia i 60 anni al Taste of Roma : Roma, 21 set., askanews, - Diners Club Italia festeggia i suoi primi 60 anni e lo fa come sponsor ufficiale dell'edizione 2018 di Taste of Roma, il festival Romano della buona cucina con i migliori ...

Il weekend del gusto si festeggia a Oriolo Romano e a San Vito Lo Capo : ... oltre a un ricco programma che spazierà dagli spettacoli musicali alle conferenze a tema, dai mercatini fino alle mostre d'arte: ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e i più ...