La procura di Catania ha richiesto l' archiviazione per Matteo Salvini nel caso Diciotti

Migranti : procuratore Catania chiede l'archiviazione per Salvini su nave Diciotti : Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha chiesto l'archiviazione delle accuse al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti, bloccata per giorni nel porto etneo ad agosto con a bordo più di 100 Migranti. Lo ha riferito lo stesso titolare del Viminale in una diretta Facebook. "Gioia, soddisfazione", ha espresso Salvini, "ma il ...

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

Catania - arrestati due poliziotti e un carabiniere che coltivavano marijuana. procuratore Zuccaro : “Sono frutti marci” : Due poliziotti e un carabiniere tra i coltivatori di marijuana arrestati in un’operazione della procura di Catania. Ventuno in tutto le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. “Sono frutti marci di un albero che ...

La procura di Catania : "Ciancio ha agito per interesse proprio e di Cosa nostra" : "Il Giudice ha accertato la pericolosità sociale qualificata da parte di Mario Ciancio Sanfilippo fondata sulla verifica del fatto che vi è stato un apporto costante e di rilievo nei confronti di Cosa nostra". Lo ha detto il Procuratore a Catania Carmelo Zuccaro incontrando la stampa, in merito al sequestro dei beni per almeno 150 milioni di euro dell'imprenditore e editore, Mario Ciancio Sanfilippo."Il Tribunale - ha proseguito ...

Catania - la procura sequestra il sistema Ciancio. Intorno chi dovrebbe parlare - tace : La magistratura catanese ha disposto il sequestro, per la prima volta nella storia, di un quotidiano – La Sicilia di Catania – il cui editore/direttore, Mario Ciancio Sanfilippo è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Non è mai accaduto prima in Italia e nel mondo che un giornale venisse confiscato perché il suo padrone e (ormai ex) direttore è accusato non solo di avervi investito soldi di provenienza illecita, ma di ...