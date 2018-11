sansalvo

: La parrocchia di San Salvo Marina nel pomeriggio del 31 ottobre si è rivestita di luce - sansalvonet : La parrocchia di San Salvo Marina nel pomeriggio del 31 ottobre si è rivestita di luce - tijeroam : RT @ShahidMobeen1: Oggi Messa di ringraziamento per la liberazione di Asia Bibi, con la predicazione di don Emmanuel Parvez, cugino di Sha… - manuelamariuzzo : @LucaRamello10 Un saluto dalla parrocchia di san Francesco di Grugliasco. E da una delle autrici di quello che era… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Al termine dell'incontro tutti i gruppi si sono recati in chiesa, ognuno con la propria stella, per vivere con Don Mario, un momento di preghiera per ricordarsi che tutti "siamodel mondo". ...