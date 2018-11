La Ong italiana ancora in mare Pronti a soccorrere i migranti

ilgiornale

(Di giovedì 1 novembre 2018) LaJonio è tornata in. Dopo una sosta di alcuni giorni nel porto di Palermo, il rimorchiatore del progetto "Mediterranea" è tornato in navigazione per posizionarsi davanti alla coste delle Libia per monitorare le partenze dei barconi e segnalare le emergenze che riguardano i flussi migratori. E di fatto la mission dell'imbarcazione non cambia: segnalare ma anche interevnire "qualora fosse necessario".E la ong in salsaadesso rivendica quanto fatto ad ottobre scorso: "Il 12 ottobre - spiegano in una nota - abbiamo avuto un ruolo determinante nel sollecitare il salvataggio tempestivo di settanta persone in pericolo al largo di Lampedusa, dopo un rimpallo di responsabilità tra Malta e Italia". Sulla nuova missione l'equipaggio ha fornito qualche informazione in più parlando chiaramente di salvataggi: "Testimoniare quanto accade nelle aree Search and Rescue italiane, ...