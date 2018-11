La ministra Bongiorno bocciata in trasparenza

Giulia Bongiorno : "Sarebbe facilissimo tagliare i fannulloni nelle pubbliche amministrazioni e avere consenso politico" : "Sarebbe facilissimo tagliare i fannulloni nelle pubbliche amministrazioni e avere consenso politico. Siccome la reputazione che ha la Pubblica amministrazione è pessima, un ministro che pensa solo ai consensi taglia e fa bella figura". Lo ha detto il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, rispondendo alle domande di Riccardo Iacona nella puntata di 'Presa diretta' intitolata 'Burocrazia al ...

Pubblica Amministrazione - Bongiorno : “In arrivo nuove assunzioni” : Ultime notizie 6/10 – Il Ministro Giulia Bongiorno annuncia nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Proprio così, un’ottima notizia anticipata direttamente dal ministro durante il suo intervento presso l’EY Digital Summit, svoltasi a Capri. La stessa Giulia Bongiorno precisa inoltre che “si tratta di un processo lungo e complesso che non si risolve in pochi mesi”. Giulia Bongiorno: “Presto nuove ...

Rinnovo CCNL Pubblica Amministrazione - incontro urgente con il ministro Giulia Bongiorno : Come si legge in una nota congiunta diffusa dalla Flc-Cgil, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in vista della legge di bilancio 2019, un incontro di merito sulle politiche del lavoro pubblico, settori dell’Amministrazione e dell’Università e Ricerca. Rinnovo contratto, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro della PA, Giulia Bongiorno I sindacati ritengono che ...

Legittima difesa - ministra Bongiorno : “Giusto sparare se qualcuno si intrufola in casa. Chi entra accetta le conseguenze” : “Ed è giusto che gli spari se manca di freddezza?”. “Secondo me, sì. Chi sta dentro casa, se sente dei rumori e qualcuno che si muove dentro casa, non può fare indagini, può difendersi. Nell’incertezza si può difendere. Quello che dico è che chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze”. Giulia Bongiorno, riapre con queste parole la discussione sulla Legittima difesa. “Chiunque ...

Pubblica amministrazione - Bongiorno : “Via al decreto concretezza : impronte digitali contro furbetti del cartellino” : Il Governo ha varato il Disegno di Legge contro l’assenteismo e per la semplificazione del ministro della Pubblica amministrazione. Ad illustrarlo alla stampa, a Palazzo Chigi, il ministro Giulia Bongiorno. decreto ‘concretezza‘ che si segnala per l’introduzione del rilevamento di parametri biometrici dei dipendenti e tra questi l’utilizzo delle impronte digitali per riconoscere un dipendente ed evitare che attesti ...