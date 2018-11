eurogamer

: RT @Eurogamer_it: La mascotte anni 90 #Bubsy si prepara a tornare su PS4, Switch e PC - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: La mascotte anni 90 #Bubsy si prepara a tornare su PS4, Switch e PC - Eurogamer_it : La mascotte anni 90 #Bubsy si prepara a tornare su PS4, Switch e PC - FPPodcast : Azzz il logo Accolade erano tipo 30 anni che non lo vedevo ?? cmq non male questo Bubsy, ma sappiamo tutti qual è la… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Accolade ha recentemente annunciato che(famoso personaggio90) tornerà il prossimo anno con un titolo nuovo di zecca.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il nuovo titolo si chiamerà: Paws on Fire e sarà il sesto capitolo di una saga partita nel 1993 conin Claws Encounters of the Furred Kind. Il titolo in questione fu molto apprezzato, peccato che poi con il rilascio del capitolo su PS1 la saga ha iniziato un lento declino, terminato con il revival dell'anno scorso The Woolies Strike Back, decisamente dimenticabile.Oggi però le cose sono diverse, ad occuparsi di: Paws on Fire saranno i ragazzi di Choice Provisions (autori di Bit.Trip Runner). Il titolo (un endless run) presenterà 100 livelli divisi in 3 mondi, ognuno con i suoi specifici boss. Il giocatore potrà utilizzare 4 personaggi,, Virgil Reality, The Woolie, ed Arnold, sarà presente un ...