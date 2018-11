La manovra taglia gli investimenti 4 volte di più della spesa corrente

manovra - fondi tagliati dell’80 per cento alle Regioni che non riducono i vitalizi : Per quelle Regioni che non tagliano i vitalizi di presidenti e consiglieri regionali saranno ridotti dell’80% i trasferimenti, senza tuttavia toccare i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali. E’ questa la norma, a quanto si apprende da fonti del Movimento, che il M5s sta inserendo nella legge di bilancio che oggi arriva in Parlamento. Già nella bozza di ieri era previsto un taglio del 30 per cento sulle somme ...

Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. "Battaglia" di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra : assunzioni nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco della battaglia portata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull'editoria: dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si ...

manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...

manovra - il patto delle tagliatelle prima della bocciatura "quasi certa" : Salvini, Di Maio e Conte a cena per ritrovare l'armonia: nel menu la Manovra, ma anche banche e nomine Rai. Il leghista non...

Savona : "Tagliando alla manovra ogni 3 mesi" : Capri, 20 ott., AdnKronos, - "Ho votato questa manovra a condizione che venga verificata ogni trimestre per leggere cosa sta succedendo fuori di noi perché sarebbe ancora piu grave, oltre al rispetto ...

manovra - Moody's taglia il rating sull'Italia : L'agenzia di rating ha bocciato la Manovra. Una decisione legata a un cambio concreto della strategia di bilancio con un deficit significativamente più elevato delle attese e alla mancanza di una ...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

manovra - l’agenzia Moody’s ha tagliato il rating dell’Italia : “Crescita debole” : Lo ha comunicato Moody's in una nota. La decisione dell'agenzia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato" rispetto alle attese.Continua a leggere

manovra - Moody's taglia rating Italia : 22.58 Moody's ha tagliato il rating dell'Italia a BAA3 da BAA2 con outlook stabile. Così l'agenzia di rating in una nota. La decisione di tagliare il rating al nostro Paese è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese". Manca inoltre,scrive Moody's, "una coerente agenda di riforme per la crescita", e ciò "implica" il prosieguo di una "crescita debole nel medio ...

