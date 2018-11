La lingua del diavolo | la recensione

Bonino : “Salvini ci abitua a un linguaggio crudele - per cui è normale dire ‘sporco negro'” : Emma Bonino, intervenuta a Circo Massimo, accusa il governo giallo-verde, e in particolare Matteo Salvini, di aver fatto saltare la divisione dei poteri tra i ministeri "per cui c'è un vicepresidente del consiglio che è di volta in volta ministero degli esteri, delle infrastrutture, della sanità, che ogni giorno ha una competenza nuova".Continua a leggere

Morfeo - nuovi linguaggi della danza per i giovani : Nuovo spettacolo della compagnia di teatro danza Arearea per 'Contatti', la 15a edizione del Danceproject Festival, dedicato alla danza contemporanea e in programma fino al 3 dicembre, con tappe anche ...

Logopedia - le sfide degli specialisti per intervenire sui disturbi del linguaggio dei bimbi stranieri : Sono oltre 800 mila gli studenti stranieri nel nostro paese e 300mila hanno tra i 6 e i 12 anni. Una scuola multietnica che deve fare i conti con una maggior incidenza tra questi bambini di disabilità ...

21 ottobre - La Compagnia del Sole presenta lingua MATRIGNA al teatro 'Attoma di Bari : ... DOMENICA 21 ottobre ORE 18:30 COSTO BIGLIETTO: Intero € 10 Ridotto € 8 , universitari, over 65, CRAL, Under 16 € 6 Per assistere agli spettacoli bisogna sottoscrivere una tessera associativa di ...

Farnesina : lunedì a Villa Madama la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo : Roma, 19 ott 18:30 - , Agenzia Nova, - Si terrà il 22 ottobre prossimo a Villa Madama, a Roma, la terza edizione degli Stati generali della lingua italiana nel mondo. Lo riferisce... , Com,

Minniti - il candidato di sinistra che parla il linguaggio della destra : Poco popolare e per niente empatico gioca la sua partita al congresso del Pd sui temi della sicurezza

Milano - stranieri prima degli italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Diplomazia italiana : al via la settimana della lingua italiana in Armenia : Erevan, 15 ott 09:18 - , Agenzia Nova, - La settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e attualmente... , Com,

Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua italiana” (ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

La custode dell’occitano di Calabria : “Insegno una lingua che scompare” : «Siamo una minoranza tra le minoranze. Rischiamo di sparire». Silvana Pietramala, 61 anni, misura ogni parola. Come se sentisse il peso della sua missione: salvare una lingua che rischia l’estinzione. Da anni è la custode del guardiolo, la variante di occitano che si parla a Guardia Piemontese (Cosenza). La speranza di sopravvivenza passa dai banch...

Colosseo per non udenti - arriva la storia del più famoso monumento italiano nella lingua dei segni : Il Colosseo raccontato nella lingua dei segni nell'ambito del programma “Arte per Tutti”. L'iniziativa “segni d’Arte” ha promosso l'ideazione di un video nel quale viene spiegata la storia dell'iconico monumento simbolo del nostro Paese con l'obiettivo di permetterne la fruizione in condizioni ottimali ai non udenti.Continua a leggere

Fedez - Chiara Ferragni e e il linguaggio in codice : «Quando lasciamo il rubinetto del bagno aperto - vuol dire che...» : Fedez e il linguaggio in codice con Chiara Ferragni. I Ferragnez, novelli sposi, sembrano avere un'intesa perfetta e, a loro dire, avrebbero sviluppato anche dei "messaggi segreti" per...

Grande Fratello Vip Francesco Monte sotto shock : un inquilino della casa mi ha messo la lingua in bocca : Francesco Monte rimane davvero scosso per il bacio con la lingua da un’altro uomo. Rivelazione bollente e gay al Grande Fratello Vip. Francesco Monte ha rivelato che un concorrente gli ha “infilato la lingua in bocca“. Cosa già capitata peraltro, ma questa volta il “bacio” sarebbe stato molto più spinto. “Ivan (Cattaneo) prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Dai è impazzito ma non è normale che una ...