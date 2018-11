La lettera di Mattarella a Conte e l' addio a Carlo Giuffrè Di cosa parlare a cena

Legge di bilancio - la lettera di Mattarella a Conte : “Dialogate con UE” : Il Quirinale diffonde il testo della lettera con la quale il Capo dello Stato ha dato il via libera all'invio della manovra alla Camere, esprimendo l'auspicio che siano tutelati i risparmi dei cittadini e che a tal fine il governo riapra il dialogo con le istituzioni europee (che hanno bocciato la Legge di bilancio).Continua a Leggere

Ecco il testo della lettera inviata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel testo si sollecita il governo ad un confronto costruttivo con le istituzioni europee: "In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il ...

C'è posta per Conte. Mattarella scrive una lettera al premier sulla manovra : "Dialogate con l'Ue" : "Si avvii un dialogo costruttivo con l'Unione Europea". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ieri una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale."In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere ...

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : Risposta alla lettera del ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori sull’Italia : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. Subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

DEF 2019 - PARERE NEGATIVO COMMISSIONE UE/ lettera : "Preoccupazione sul deficit" - e Draghi incontra Mattarella : DEF, arriva il primo PARERE NEGATIVO dall'UE. La Lettera: "Seria preoccupazione sul deficit." Sarà tensione col Governo italiano? Draghi incontra Mattarella(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Dl Sicurezza - Mattarella firma il decreto Salvini e invia una lettera al premier Conte : “Rispettare obblighi Carta” : Ieri l’incontro, oggi la conferma, la firma sul decreto e un messaggio al presidente del Consiglio: “Gli obblighi della Costituzione vanno rispettati”. È questo il senso della lettera inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Contestualmente alla firma sul decreto Sicurezza. A darne notizia è stata una nota ufficiale del Quirinale. Il testo della missiva è molto chiaro. Eccolo, testualmente: “Signor ...

