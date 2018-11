La Lega B ha deciso | ricorso al Consiglio di Stato | nessun blocco al campionato

Blastingnews

(Di giovedì 1 novembre 2018) Alle ore 14:30, nella sede di via Rosellini, è iniziata l'Assemblea d'Urgenza dellaSerie B per discutere la strategia da adottare dopo l'ordinanza del Tar del Lazio che ha accolto i ricorsi di alcuni club, sospendendo l'efficacia di tutte le decisioni prese riguardo al format dele che, di fatto, riapre la strada della Serie B a 22 club. Le squadre che ambiscono ai 3 posti in Serie B liberati dalla decisione del TAR sono sei: Catania, Novara, Pro vercelli, Siena, Ternana e Virtus Entella. L'intervento di Francesco GhirelliPro Poco prima dell'inizio dell'assemblea è anche arrivato un comunicato ufficiale di Francesco Ghirelli, il segretario generale dellaPro che ha smentito le voci che stavano circolando relativamente alla possibilita' di sospendere la prossima giornata di Serie C VIDEO. Ghirelli ha parlato di notizie assolutamente prive di ...