La Juventus festeggia 121 anni | tutti gli auguri social | da Dybala a Buffon

Jeep festeggia con Juventus un nuovo record : Il marchio Jeep® festeggia con Juventus un nuovo record. L’occasione per celebrare un primato curioso e significativo è la consegna della flotta di SUV Jeep che accompagnerà la squadra nella nuova stagione: a questo link le foto della giornata trascorsa con i calciatori della Juventus All’alba della stagione 2018-2019, Jeep e Juventus festeggiano insieme un nuovo record: nove vittorie iniziali, in tutte le competizioni. Furono otto nel ...