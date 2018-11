La denuncia dell' ex modella sfigurata dalla chirurgia | ' Neanche un euro di risarcimento'

Roma : denunciati specialisti truffa dello specchietto : Roma – Erano fermi su viale di Tor di Quinto a bordo di una utilitaria, in attesa, molto probabilmente, della “preda” giusta da coinvolgere nella truffa dello specchietto. La loro presenza, pero’, non e’ sfuggita ad una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che ha deciso di procedere al loro controllo. I due, si sono dimostrati da subito insofferenti al controllo e poco collaborativi. Dagli immediati ...

La Prova del Cuoco - la denuncia dello Chef Kumalé : "Fatto fuori - non c'è spazio per il multiculturalismo" : La tocca piano Chef Kumalé (all'anagrafe Vittorio Castellani), curatore della rubrica sulle cucine del mondo a La Prova del Cuoco, che nelle scorse ore ha annunciato sul proprio profilo Facebook di essere stato allontanato dalla trasmissione condotta da Elisa Isoardi. Un lungo messaggio di commiato, rimbalzato presto sui social, che lascia intendere che la separazione non sia stata consensuale, bensì dettata dalla nuova linea editoriale ...

Laura Boldrini denuncia Libero : "Mi dipinge come la mandante dell'omicidio di Desirée" : "Desirée Mariottini, Laura Boldrini: le sue 'risorse' stuprano e uccidono, ma lei va all"attacco di Salvini". Laura Boldrini ha annunciato, via social, di aver pronta una denuncia nei confronti del quotidiano Libero, che ha così titolato nei suoi confronti.L'ex presidente della Camera dei deputati, infatti, scrive così su Facebook: "Per Libero, che mi dipinge come la mandante di questo crimine terribile, ho già pronta una denuncia. Per Libero e ...

'Le Iene' : massaggiatore shiatsu che palpa - la denuncia delle clienti lo incastra : Ambra , Lucia e Sara . Sono solo tre delle donne che si sono rivolte a un massaggiatore shiatsu per risolvere qualche dolore fisico. Il problema è sorto quando il sedicente esperto, prima di iniziare ...

Laura Boldrini denuncia Libero : ‘Dipinta come mandante dell’omicidio di Desirée’ : Laura Boldrini non ci sta ad essere dipinta praticamente come la “mandante” del brutale omicidio di Desirée Mariottini [VIDEO], la sedicenne drogata, stuprata e uccisa nel quartiere romano di San Lorenzo da un gruppo di immigrati africani irregolari. La parlamentare di Liberi e Uguali promette una denuncia nei confronti del quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, autore di un titolo considerato non solo offensivo, ma anche lesivo della ...

Varese : detiene in casa arma della prima guerra mondiale - denunciato : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Custodiva abusivamente una pistola risalente alla prima guerra mondiale, oltre a svariate munizioni. Per questo un 55enne di Olgiate Olona, nel varesotto, è stato denunciato dalla polizia. Nei giorni scorsi, agli agenti del commissariato di Busto Arsizio era arrivata la

Ornella Muti : "Il mito del cinema italiano non esiste più. Il #MeToo? Sono perplessa dalla denuncia tardiva delle molestie" : Nell'ultimo film in cui ha recitato, Notti magiche di Virzì, interpreta una diva non più giovane che "ha buttato dietro lo sbrilluccichio per andare oltre e diventare finalmente se stessa". Ma una diva Ornella Muti lo è davvero, in scena come nella vita. La celebre attrice si racconta in una lunga intervista al Corriere.Ha una lunghissima carriera alle spalle e ricorda con nostalgia "il mito del cinema di un tempo" in ...

Furti ai distributori dell'Unisa : danni per 100mila euro all'azienda - denunciato il ladro : Approfondimenti Furti all'Università di Salerno: derubati 5 dipendenti in poche ore, il caso 18 ottobre 2018 Scovato il ladro che ha preso di mira i distributori automatici dell'Unisa. L'azienda di ...

Danneggiata la porta della sede della Lega - che denuncia : 'Atto intimidatorio' Aosta - "Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di ... : 'Qualche ignoto , per ora, amante della democrazia ha danneggiato la porta della nostra sede, con un chiaro intento intimidatorio. Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di tutto per ...

“Non mi siedo vicino ad una negra”/ Razzismo sul treno Milano-Trieste : la denuncia della madre su Facebook : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:57:00 GMT)

San Marino - la denuncia : “Rifiutate cure a ragazza italiana caduta dalla moto”. La risposta dell’ospedale : “Non è vero” : “L’ospedale più vicino era a San Marino, ma hanno rifiutato la nostra paziente perché italiana”. È la denuncia di un medico del 118 intervenuto per un incidente stradale a Monte Grimano, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri dal confine con la piccola Repubblica. La vicenda è stata riportata dalle edizioni locali di Pesaro e Rimini de Il resto del Carlino. Immediata la risposta del presidio ospedaliero Titano che in ...

"Questa ragazza è mia figlia ed è stata vittima di razzismo". La denuncia della Presidente CIAI : Una bella ragazza prende posto sul treno Milano-Trieste, subito dopo la donna seduta accanto a lei si alza e se ne va: ecco il gesto razzista avvenuto domenica e denunciato oggi in un post Facebook da Paola Crestani, Presidente CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. La ragazza vittima del gesto è figlia adottiva della Crestani.La madre di questa giovane e bella ragazza sottolinea come la passeggera rea dell'atto razzista non si sia ...

Stefano Cucchi - Ilaria denuncia : “Insulti - minacce e auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega” : L’onda lunga delle dichiarazioni di Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel processo per la morte di Stefano Cucchi che ha accusato due collehi del pestaggio, non si ferma e continua a generare reazioni e polemiche. “Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. ...

La videodenuncia di Salvini : “Un nuovo sconfinamento della polizia francese - è atto ostile”. Le immagini a Claviere : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che posta un video su Facebook, prima ancora che la polizia e la Procura abbiano acquisito gli elementi per aprire un’indagine. “È una provocazione e un atto ostile – ha detto il titolare del Viminale – i rapporti tra ...