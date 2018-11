La Camera approva il Decreto GenovaDure proteste di Pd e Forza Italia | Fatto

La Camera ha approvato il decreto Genova : La Camera ha approvato il cosiddetto “decreto Genova” con 284 voti a favore da Lega, M5S e Fratelli d’Italia, 67 contrari da Pd e Leu, e 41 astenuti da Forza Italia. Il decreto contiene provvedimenti e interventi che hanno a The post La Camera ha approvato il decreto Genova appeared first on Il Post.

Il Senato approva la legge sulla legittima difesa che ora passa alla Camera : Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza Lega-Cinquestelle, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Contrari Pd e Leu - Primo sì alla riforma della legittima difesa, passata in Senato con 195 sì, ...

La Camera approva la proposta sui prodotti a km 0 : tutele per chi produce cibo locale : È stato approvata alla Camera la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro zero o utile, che ora attende di essere esaminata al Senato. La proposta amplia quella del 23 marzo 2018 che prevedeva solo tre articoli, mentre ora quelli accettati e modificati dalla Commissione sono in totale sette.Continua a leggere

Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi. Con la Camera sforbiciata a 2.700 assegni : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Manovra 2019 : Def approvato da Camera e Senato : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari al Senato e alla Camera, dove era necessaria la maggioranza assoluta, 331 voti favorevoli contro i 191 contrari. Secondo quanto contenuto nella risoluzione di maggioranza, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e ...

Camera approva legge su elezioni pulite - 301 i voti a favore : Roma, 11 ott., askanews, - L'Aula della Camera ha approvato la legge cosiddetta sulle elezioni pulite, che introduce norme per rendere più trasparente la procedura alettorale, a partire dall'...

Caso Mura - Camera approva le dimissioni dell'ex deputato velista M5S - : Con 295 sì e 181 no, Montecitorio ha accettato la decisione di Andrea Mura di lasciare il Parlamento. "Contro di me un linciaggio mediatico" ha scritto in una lettera

Camera approva mozione Roma Capitale : ANSA, - Roma, 27 SET - La Camera ha approvato la mozione di maggioranza su "iniziative per Roma Capitale". Il testo, con il deputato M5S Francesco Silvestri come primo firmatario e sottoscritto anche ...