Karate | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X Luigi Busà e Sara Cardin

Karate - Mondiali 2018 : tappa fondamentale verso le Olimpiadi. In palio punti pesanti per la qualificazione a Tokyo 2020 : I Mondiali 2018 di Karate saranno un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Madrid saranno in gara oltre 1000 atleti da 139 paesi che lotteranno, oltre che per le medaglie, per ottenere un piazzamento di rilievo che posso dare punti pesanti per il ranking olimpico, da cui usciranno 32 dei 68 posti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi. In base alle regole di stesura del ranking, i ...