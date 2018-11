Juventus | una settimana tutta da vivere al J Museum | ecco il programma

Juventus - Pogba : "Torino è casa mia - eravamo una famiglia" : Il francese ha speso parole al miele per i bianconeri a RMC Sport: 'Sentivo che avremmo affrontato la Juventus in Champions League, è stato incredibile. Lo dissi a mio fratello in estate: 'credo che ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Rientra Manduzkic, prossimo al recupero Khedira, lavoro personalizzato per Bernardeschi – rallentato da problemi muscolari: questo il quadro relativo agli infortunati della Juventus, che oggi ha ripreso gli allenamenti al Training Center della Continassa. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla. Mario Mandzukic, assente nelle ultime partite per una distorsione alla caviglia sinistra, ha lavorato con la ...

Bonucci - Chiellini e Perin a Disneyland Paris con mogli e figli : è una ‘Juventus Family’ anche in vacanza : Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin volano con le rispettive famiglie a Disneyland Paris nel giorno di riposo della Juventus Mentre Paulo Dybala si è concesso una giornata romantica ad Amsterdam insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (VEDI QUI), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin insieme alle proprie famiglie sono volati a Parigi nel giorno di riposto della Juventus. Più precisamente a Disneyland Paris, i tre ...

Inter-Juventus 3-3 : Salcedo segna una tripletta : Sembrava non si dovesse giocare, a Sesto San Giovanni. Al Breda, invece, ha smesso di piovere, il campo si è asciugato, e ne è uscita fuori una partita incredibile. Meglio così, visto anche il ...

La Juventus più italiana della stagione è una delusione - per fortuna c'è Cristiano Ronaldo : Per i bianconeri l'ossessione è la Champions League, ma c'è anche il campionato dove la Juventus più italiana dell'anno delude. Per fortuna c'è Cristiano Ronaldo che vale tutti i soldi del suo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

Lippi lancia la Juventus : «Una squadra da Triplete» : Marcello Lippi a tutto tondo ai microfoni del Corriere dello Sport: una Juventus da Triplete secondo l'ex mister bianconero.

Manchester United-Juventus - pesantissimo affondo di Rio Ferdinand : “è sembrata una sfida tra adulti e bambini” : L’ex difensore dello United ha commentato in maniera durissima la partita giocata dai ‘red devils’ contro la Juventus La Juventus vince all’Old Trafford contro il Manchester United, un successo voluto e meritato per i bianconeri che guidano adesso il raggruppamento con nove punti in tre partite. Una dimostrazione di forza sottolineato in maniera sprezzante anche da Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport, non ...

Champions League - è una giornata di grazia per le squadre italiane : la Roma vince con il gioco - la Juventus con la testa : E’ una giornata di grazie per le squadre italiane in Champions League, successi netti e convincenti per la Juventus e per la Roma che si avvicinano sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Massimiliano Allegri riscatta la brutta prestazione ed il pareggio nella gara di campionato contro il Genoa, colpo grosso sul campo del Manchester United e primo posto ipotecato. Prova di forma della Juventus che non ...

Juventus - Rugani : 'Il destino di una squadra vincente si affronta con maturità e consapevolezza' : Dopo aver vinto tutte le partite la Juventus si è fermata in casa contro il Genoa per la prima volta in questa stagione. Non a caso lo stesso tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza della ...

Juventus - gli ultrà contestano : 'Una società che odia la sua gente' : TORINO - Alcuni striscioni firmati Drughi , gli ultrà bianconeri, sono comparsi nei pressi dell' Allianz Stadium a poche ore dalla partita di campionato contro il Genoa in cui la Juventus è chiamata a ...

Juventus - Allegri Il dopo sosta è pericoloso. Ronaldo è sereno - Piatek una sorpresa : TORINO - La ripresa del cammino in campionato, in programma domani all'Allianz Stadium contro il Genoa, preoccupa Massimiliano Allegri. Nonostante le difficoltà che incontrerà sul campo la squadra, ...

Juventus - Allegri : “In porta nessuna sorpresa. Dybala? Giocherà - il Genoa…” : Dopo la striscia di dieci vittorie tra campionato e Champions League, Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa della sfida interna contro il Genoa rispondendo alle domande riguardanti la formazione: “L’unico che riposerà certamente è Chiellini. Dybala Giocherà devo valutare le condizioni dei centrocampisti” Allegri ha voluto […] L'articolo Juventus, Allegri: ...