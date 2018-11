Juventus | nuovo assalto a Marcelo | Alex Sandro al Real?

Juventus - il presidente Agnelli di nuovo papà : Fiocco rosa per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero su Twitter, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. Dal legame, iniziato nel 2015, lo scorso anno è nata la loro primogenita, Livia. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Cairo : 'Striscioni Superga? La Juventus dovrebbe scusarsi di nuovo' : È il pensiero del presidente del Torino, Urbano Cairo , che ai microfoni di 'Rai Radio 1 Sport' torna sulla gara di sabato con la Fiorentina . 'Ho visto un bel Torino, che ha fatto una partita di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

Emirates - il nuovo brand sarà “Fly Better”. La prima apparizione in Italia sulle maglie del Milan nella sfida con la Juventus : Emirates, una delle compagnie aeree più premiate al mondo per i suoi servizi, ha invitato oggi i viaggiatori di tutto il mondo a “volare meglio” con il lancio del nuovo brand e di una rinnovata promessa. “In questi giorni nel 1985, Emirates trasportava i suoi primi passeggeri da Dubai a Karachi. Da allora la compagnia è cresciuta esponenzialmente, ma le nostre promesse nei confronti dei clienti sono rimaste le stesse: volare con Emirates ...

Juventus - oggi nuovo Cda. Nodo Marotta dg : sale l'imbarazzo : ROMA - oggi è fissato l'appuntamento allo Stadium per l'Assemblea dei soci della Juventus. La società bianconera eleggerà il suo nuovo Consiglio di Amministrazione, che passerà da 12 a 9 membri. Poi, ...

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Juventus - Marotta ha scelto l’Inter : nuovo matrimonio già a gennaio : Beppe Marotta ha scelto l’Inter. Come noto, l’ormai ex dirigente della Juventus, continua ad esser corteggiato assiduamente dal club nerazzurro: corte serrata che avrebbe convinto il dirigente a dire sì. Questo ciò che riporta “IlBianconero.com”. L’ex direttore generale bianconero incontrerà Andrea Agnelli per sancire ufficialmente l’addio. Rapporti ormai completamente raffreddati e formali, non più caldi ...

DB24 risponde a CR7 : il “nuovo” Genoa di Juric ferma la striscia della Juventus! : Juventus fermata dal Genoa di fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium, la rete di Cristiano Ronaldo non basta per prolungare la striscia di vittorie in campionato La Juventus si ferma, la striscia di vittorie in campionato si ferma ad 8! Questa è senz’altro una notizia in una stagione nella quale sinora la squadra di Allegri ha saputo solo vincere, sino ad oggi appunto, sino all’avvento all’Allianz Stadium del ...

Juventus - Allegri mette in guardia i suoi ed individua l’obiettivo del nuovo corso della Figc : La Juventus si riavvicina al ritorno in campo in campionato, cosa che avverrà domani in occasione della partita contro il Genoa. Proprio in merito al Grifone, Massimiliano Allegri ha provato a mettere in guardia i suoi calciatori: “È un momento importante, se pensiamo e crediamo che vinciamo tutte le partite prima di giocarle, sbagliamo. Dobbiamo ora essere ancora più bravi a rientrare dentro il campionato con la giusta attenzione. ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Juventus - CR7 e i primi nazionali di nuovo in campo : Allegri aspetta la squadra al completo : A caccia della nona vittoria consecutiva. Dopo aver fatto 8 su 8 in campionato, la Juventus mette nel mirino un altro successo che la avvicinerebbe all'ennesimo record. Quello di Rudi Garcia e della ...

Juventus - il futuro della difesa : non solo De Ligt - spunta un nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Juventus - Douglas Costa di nuovo in gruppo. Subito titolare contro il Genoa? : Il brasiliano ha smaltito del tutto l'infortunio rimediato nella sfida con il Valencia. Scontate anche le quattro giornate di squalifica in campionato, Douglas Costa lavora per farsi trovare pronto