Juventus | Dybala imitato da un bimbo iraniano | l' argentino lo cerca su Instagram

La Juventus festeggia 121 anni : tutti gli auguri social - da Dybala a Buffon : La Juventus compie 121 anni e diversi giocatori hanno deciso di farle gli auguri... sui social: da Bernardeschi a Rugani, passando per Douglas Costa. Fino a Marchisio e Buffon, non più giocatori ...

Juventus - ieri entusiasmo alle stelle a Milano per i bianconeri : Dybala ringrazia : ieri pomeriggio, la Juve è stata a Milano all'Adidas Store per partecipare ad un importante evento. Erano ben 11 i giocatori bianconeri che sono stati presenti nel negozio di corso Vittorio Emanuele e insieme a loro c'era anche Massimiliano allegri. La Juventus a Milano è stata accolta da migliaia di tifosi juventini che si sono assiepati davanti all'Adidas Store e che hanno potuto vedere i loro idoli sul palco che era stato predisposto davanti ...

Juventus - Dybala 'oscurato'? Risponde Lippi : "E Ronaldo non è quello del Real" : E proprio dei bianconeri e del fuoriclasse portoghese ha parlato l'ex tecnico juventino Marcello Lippi in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport': 'È arrivato al momento giusto. Se ...

Calciomercato Juventus - Pogba rimandato : Bayern su Dybala : Calciomercato Juventus- Una Juventus devastante che tenterà di completare ancora di più la sua crescita esponenziale in vista della prossima sessione di mercato estiva. Di fatto sarà difficile, se non impossibile che la società bianconera decida di investire in maniera netta e decisa in vista del mercato di gennaio. Da valutare il futuro di Pogba. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pogba rimandato: Bayern su Dybala proviene da Serie A ...

Juventus - Dybala e la sua “foto-spoiler” su Instagram : Juventus, Dybala fa da spoiler delle tattiche di mister Massimiliano Allegri in quel di Empoli, una foto ‘galeotta’ Juventus vittoriosa ieri sul campo dell’Empoli grazie ad un super Cristiano Ronaldo autore di due reti che hanno permesso ad Allegri e soci di espugnare il Castellani. Nel post partita Dybala ha postato su Instagram una foto con CR7 nella quale compaiono sullo sfondo anche gli schemi di Allegri. Nello ...

RIGORE Juventus - VIDEO/ Penalty ok ma Dybala si lascia cadere dopo il contatto con Bennacer : RIGORE JUVENTUS, VIDEO: Penalty ok ma Dybala. Penalty ok ma Dybala si lascia cadere dopo il contatto con Bennacer. Proteste empolesi anche per un presunto tocco di mano di Bonucci(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Juventus-Empoli - che spoiler Dybala : la foto insieme a Ronaldo svela gli schemi di Allegri : La gioia, la foto, lo spoiler. Il piccolo fuori programma che ha avuto come protagonista Paulo Dybala dopo Empoli-Juventus , 1-2, fa davvero sorridere. L'attaccante argentino, infatti, ha per errore ...

Juventus - Allegri soddisfatto : Dybala - Ronaldo e l’infortunio di Chiellini : Successo sofferto della Juventus nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “la squadra aveva iniziato bene, ma dopo i primi 10 minuti abbiamo allentato la velocità di passaggio e preso qualche contropiede di troppo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, creato molto e meritato la vittoria. Complimenti all’Empoli per come ...

Juventus - Paulo Dybala sbotta : la sostituzione di Manchester ed il trattamento speciale per CR7 : Paulo Dybala stizzito dopo la sostituzione decisa da Max Allegri durante Manchester United-Juventus, la Joya ha parlato dell’accaduto Paulo Dybala non è stato certo contento di lasciare il campo durante Manchester United-Juventus. “Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l’adrenalina. Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il ...

Manchester-United-Juventus 0-1 : gol di Dybala - Pogba si ferma al palo : Di solito Old Trafford è uno stadio da sedute di laurea e qui, nel teatro dei sogni, la Juventus si è messa una corona di alloro in testa. Con qualche apprensione non richiesta nel secondo tempo, ma ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...