Juve | zero gol su punizione | così Ronaldo ' spreca' il talento di Pjanic e Dybala

Juventus - che difesa! Zero gol subiti in Champions come il Dortmund : TORINO - Il segreto dell'inizio folgorante della campagna europea della Juventus è certamente la difesa. Tre clean sheet nelle prime tre gare vittoriose e pochissime conclusioni concesse agli ...

Champions - tre vittorie e zero gol subiti : nessuno meglio della Juve : MANCHESTER - Al giorno d'oggi, non c'è niente di meglio della Juventus, a livello europeo: neanche un gol subito, tre partite e tre vittorie una diversa dall'altra, artigliate sopravvivendo in dieci ...

Lukaku apre alla Juve? L'ex United Pallister : "Zero rispetto!". Ma ne ha anche per Mou : La prima di Star Sport riporta l'intervista a Gary Pallister All'idea di misurarsi un domani con la Serie A, ha risposto senza filtri: "Perché no? Lo spero" . Una dichiarazione spontanea, che però Oltremanica ha ...

Pjaca : 'Alla Fiorentina c'è fiducia. Juve? Zero rimpianti - posso essere come Hazard' : Io tra i migliori al mondo? Adesso punto ad essere tra i più forti nel mio ruolo. Al momento i migliori sono sono Neymar e Hazard. Io posso stare in mezzo a loro. Se non ci sono ancora è solo a causa ...

Juventus - Paratici scatenato : Rabiot più Ramsey a costo zero : Rabiot PIù Ramsey- L’addio di Marotta non sembrerebbe preoccupare la Juventus, anzi, Fabio Paratici sarebbe pronto al doppio colpo ad effetto per rinforzare la linea mediana bianconera. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il direttore sportivo bianconero sarebbe pronto a mettere le mani su Rabiot. Un accordo che potrebbe concretizzarsi a parametro […] L'articolo Juventus, ...

Marotta lascia la Juventus - la sua storia : dai colpi a parametri zero all'arrivo di Cristiano Ronaldo : "Politica di rinnovamento" dice l'ad che occuperà, a fine mandato, il ruolo di direttore generale dell'area sport. Fino a quando? Difficile dirlo ufficialmente, anche se la separazione diventerà, ...

Flop Ronaldo - due partite zero gol : il portoghese deve prendersi sulle spalle la Juventus : Flop Ronaldo. Si è conclusa la seconda gara valida per il campionato di Serie A della Juventus, altro successo davanti al pubblico amico per la squadra di Massimiliano Allegri, niente da fare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prestazione buona per il club bianconero ma non ancora entusiasmante, più individualità rispetto ad un collettivo che dovrebbe dare la differenza. Juventus in vantaggio con un gran gol di Pjanic, nella ripresa la rete ...