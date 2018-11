Judo | Europei Under 23 | Elios Manzi e Eleonora Geri guidano altri nove azzurri a caccia

Judo - Europei junior 2018 : gli azzurri non brillano nelle categorie pesanti - nessuna medaglia per l’Italia nella terza giornata a Sofia : giornata storta per l’Italia a Sofia, dove sono in corso gli Europei junior 2018 di Judo. Gli azzurri hanno ceduto tutti al primo turno nella terza giornata del torneo bulgaro, che nei giorni scorsi aveva arriso all’Italia con ben due medaglie d’oro grazie a Manuel Lombardo e Alice Bellandi e ben 4 medaglie di bronzo. Le categorie “pesanti”, tuttavia, non sono state propizie ai colori azzurri. E così Arianna Conti e Anna ...