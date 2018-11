Jesse L Martin lascia The Flash 5 | un infortunio lo ha messo ko | cosa succederà adesso?

optimaitalia

(Di giovedì 1 novembre 2018)L.The5. Una vera e propria doccia fredda ha sconvolto in queste ore i fan della serie The CW nata da una costola di Arrow. In questi anni abbiamo imparato ad amareL., il suo rapporto con tutti gli altri protagonisti della serie e il suo sensibile, adorabile e immenso Joe West. A quanto pare, però, i fan dovranno fare a meno di lui per un po'.L.The5 a causa di une non si capisce bene se e quando tornerà in queste settimane. Solo gli spettatori più attenti si sono accorti che nei primi episodi andati in onda in questo mese negli Usa, Joe è apparso seduto o, comunque, con un appoggio, e solo perché durante la pausa sembra che l'attore abbia avuto un piccolo incidente e che abbia riportato dei problemi alla schiena. Proprio per questo ha chiesto un congedo per malattia alla produzione e hato la ...