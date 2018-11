Jennifer Lopez a 49 anni mostra il suo fisico da urlo sulla copertina di InStyle

L’orgoglio curvy di Jennifer Lopez senza veli - ma in Valentino - per una copertina che farà discutere : Non c'è età che tenga quando si tratta di far posare Jennifer Lopez senza veli o quasi: la popstar 49enne non teme il tempo che passa, i confronti con le colleghe più giovani e nemmeno le potenziali accuse di cattivo gusto per l'esibizione per nulla velata del suo corpo. Anzi, è una scelta che rivendica con orgoglio, l'orgoglio di essere formosa che è stato un aspetto integrante della sua carriera, a partire dai primi anni Novanta quando il suo ...

Cosa c'è dietro il bluff degli spasimanti di Jennifer Lopez : Gentilissima Jennifer Lopez. Non avrei mai voluto dirvelo però 130 tuoi spasimanti con nomi diversi e da nazioni diverse non esistono. E’ giusto dirtelo. Sono sempre io. Tu amore dirai: “E allora? Ricevo 21.000 lettere d’amore al giorno ma sono sempre stata convinta che anche se si firmano diverso s

Jennifer Lopez : "Così noi donne latine abbiamo rotto le barriere" : La cantante è tornata a recitare in una commedia sul rimettersi in gioco Intervista Jennifer Lopez è una donna indaffarata. È al terzo anno di una «residency» al Planet Hollywood di Las Vegas, dove l'...

Piacere - sono un po’ incinta : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Lopez : Alle 21.10 su Rai2, mercoledì 10 ottobre, va in onda Piacere, sono un po’ incinta, commedia degli equivoci con Jennifer Lopez del 2010 diretta da Alan Poul. Piacere, sono un po’ incinta: trailer Piacere, sono un po’ incinta: trama Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, ...

Piacere - sono un po' incinta/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (oggi - 10 ottobre 2018) : Piacere, sono un pò incinta, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 10 ottobre 2018. Nel cast: Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, alla regia Alan Puol. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Jennifer Lopez libera i suoi «baby hair» e noi gioiamo

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez - quando il red carpet è «formato famiglia»

Jennifer Lopez 49enne bellissima : «Mi sento una superwoman» : Il prossimo compleanno sarà quello dei 50, del giro di boa, ma Jennifer Lopez non ne è per nulla intimorita. Attrice e cantante, madre appagata di due figli (i gemelli Emme e Max, ...

Jennifer Lopez come Popeye : è lei la super-eroina del fitness su Instagram : ... happy and grateful!!!', ha scritto nel post spiegando che per prepararsi all'impresa di 15 spettacoli in 27 giorni si è promessa di allenarsi e arrivare alla fine più forte di prima. Il workout di J.

Jennifer Lopez : 'Mi sento una superdonna' : ... momenti in cui ho viaggiato e sono stata costretta ad adattare i miei allenamenti in base al luogo in cui mi trovavo, ma eccomi qui con gli ultimi tre spettacoli rimasti. Sto vivendo tante emozioni, ...

Jennifer Lopez scivola e cade sul palco : il concerto continua sul lato B : Un vero e proprio scivolone per Jennifer Lopez , che le ha fatto battere il sedere a terra proprio mentre girava lungo il palco avvicinandosi agli spettatori nelle prime file. È accaduto sabato scorso,...

Jennifer Lopez - lo show a Las Vegas raccoglie il consenso delle donne famose : Jennifer Lopez Chi lo dice che l'amicizia tra donne non sia possibile nel patinato mondo hollywoodiano? La foto che vedete qui sopra è la dimostrazione concreta che le donne più belle dello showbitz non sono tutte invidia e competizione, ma sono anzi capaci di supportarsi a vicenda ...

Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse : 49 e non sentirli The post Jennifer Lopez è caduta sul palco a Las Vegas e si è rialzata come se nulla fosse appeared first on News Mtv Italia.