huffingtonpost

: Jair come the Donald. Però somiglia più a Duterte - claudiomadricar : Jair come the Donald. Però somiglia più a Duterte - antonio32114296 : RT @mgmaglie: Jair Bolsonaro, il nuovo presidente del Brasile, come maestro e ispiratore ha Wiston Churchill, non Fidel Castro. In Brasile… - OrruPaolo : Una brutta botta per un partito dell’ordine a tutti i costi come quello dell’ex parà italo-brasiliano Jair Bolsonar… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nella sua prima intervista televisiva da presidente eletto del Brasile concessa a Globo,Bolsonaro ha voluto rassicurare i brasiliani, compresi quindi i 45 milioni che domenica scorsa hanno votato per il suo avversario Haddad, che governerà per tutti e non solo per i suoi elettori, e ha respinto le accuse di essere omofobo e contro la libertà di stampa.E mentre i mercati latinoamericani e Wall Street hanno iniziato la settimana in perdita, la borsa brasiliana, assestatasi in calo del 2,24%, scommette sulla lunga luna di miele che si profila nei prossimi mesi, grazie alle promesse economiche e soprattutto ai nomi della squadra che andrà a formare il suo governo, per il quale prevede una diminuzione del numero di ministeri dagli attuali 29 a 15 o 16.Sia reale o meno la sua intenzione, nelle cancellerie dei vari paesi latinoamericani ci s'interroga se quello di ...