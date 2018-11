Italiani “cacciati” all’estero a colpi di precariato e cv senza risposta | “Storie che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 novembre 2018) “No, non rientreremo mai in Italia”. Lo dice ridendo, leggera, come chi si è tolta un peso. Arianna è laureata a Pisa ma lavora a Los Angeles, come ingegnere delle telecomunicazioni. “Qui abbiamo costruito la vita che ci piace. Il lavoroè un altro mondo. Non vale chi conosci, vale quello che fai”, spiega. Per Giovanni, salernitano trapiantato a Melbourne, dove insegna all’università, emigrare è stata “la scelta maledetta: qualsiasi cosa tu scelga, perdi qualcosa. Ai matrimoni di mio fratello e del mio migliore amico, io non c’ero”, racconta. Sono alcune delle storie del documentario Italia addio, non tornerò, un pugno allo stomaco fin dal titolo. Realizzato dalla Fondazione Paolo Cresci per la Storia dell’Emigrazione italiana, (da un’idea di Marinella Mazzanti e a cura della reporter Barbara Pavarotti, grazie al sostegno di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di ...