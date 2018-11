iPhone X e iPhone 8 8+ | prestazioni volutamente ridotte con iOS 12 | 1

Nuove emoji su iPhone iOS 12.1 sono 70 le emoji su aggiornamento : aggiornamento iOS 12.1 iPhone arrivano 70 Nuove emoji da usare nei messaggini e su Whatsapp scopriamo assieme quali Nuove emoji potrai usare con iPhone.

iPhone : sono arrivati 70 nuovi emoji - Curiosità - news ed informazioni : Per gli amanti dello sport, l'azienda di Cupertino ha introdotto skateboard e la racchetta di lacrosse. Come visualizzare le nuove emoji Per visualizzare le nuovo emoji a disposizione basteranno ...

Ecco dove si può usare iPhone Dual SIM con eSim : Italia non pervenuta o quasi - : ... selezionare la durata e i GB, comprare il pacchetto desiderato e usarle i dati acquistati da qualsiasi parte del mondo. Probabilmente quindi questo è quel che si può usare fin da subito su iPhone ...

Sbloccata la doppia SIM sui nuovi iPhone. È ora che i gestori telefonici italiani si diano una mossa e ce la facciano usare : Apple ha lanciato il guanto di sfida agli operatori italiani sulla dual-SIM, ovvero la possibilità di far convivere su un terminale due numeri, aggiungere un piano dati per un altro paese oppure avere piano telefonico e dati separati. Da ieri, grazie all’ultimo aggiornamento software iOS 12.1, su iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR non c’è più il “lucchetto” alle SIM. Com’era stato anticipato in sede di ...

Carrellata di novità aggiornamento iOS 12.1 e fastidiosi problemi risolti sugli iPhone : Come ampiamente preannunciato, l'aggiornamento iOS 12.1 è tra noi: il firmware ha iniziato la sua diffusione nella serata di ieri sera e le novità introdotte su vecchi e nuovi iPhone non sono poche così come i piccoli grandi problemi risolti dagli sviluppatori, evidenziati nel changelog ufficiale del firmware. Le novità più rilevanti introdotte dall'aggiornamento iOS 12.1 che pesa 392.3 MB sono quattro. Per tutti gli iPhone compatibili (dal ...

Disponibile iOS 12.1 per iPad e iPhone - : Le emoji sono utilizzate da persone di tutto il mondo per comunicare e iOS 12.1 porta sulla tastiera un numero ancora maggiore di personaggi, tra cui nuove emoji per la torta della luna, busta regalo ...

iPad Pro 2018 : il tablet bezel-less ispirato ad iPhone X : Moltissimi sono stati i leaks ed i rumors circa i nuovi tablet di casa Apple, ed ora eccoci arrivati alla tanto attesa presentazione. Quest’oggi Apple, presso la BAM (Brooklyn Academy of Music) Howard Gilman Opera House di New leggi di più...

Le promozioni a rate per iPhone XR con Vodafone : prezzo ben dilazionato : La spesa in un'unica soluzione per portarsi a casa il coloratissimo iPhone XR è di 899 euro, almeno per il modello base da 64GB. Oggi siamo qui per illustrarvi le proposte a rate di Vodafone, dopo avervi parlato qualche giorno fa di quelle di TIM, che prevedono l'abbinamento di tariffe con minuti, SMS e GB inclusi. Per la variante da 64GB, potrete scegliere tra le opzioni Unlimited Red (anticipo di 199.99 euro e 30 rate mensili da 14.99 euro ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

Da brividi il nuovo volantino Mediaworld? Prezzo a rate Huawei Mate 20 Lite - P20 Lite e iPhone XS : Il nuovo volantino Mediaworld è pronto ad entrare in vigore tra pochissimo, in occasione di domani 31 ottobre per la festa di Halloween. Il Prezzo a rate del Huawei Mate 20 Lite e dell'iPhone XS, come quello "per intero" del Huawei P20 Lite saranno protagonisti di questo approfondimento sulle promozioni della catena di elettronica, sia online che in negozio. Tutte le offerte del volantino Mediaworld valido da domani saranno attive fino al ...

Disponibili gli sfondi di OnePlus 6T per tutti i dispositivi iPhone e Android : Giusto ieri è stato presentato il OnePlus 6T, di cui vi abbiamo fornito prontamente, in questo articolo dedicato, tutte le specifiche tecniche, oltre che ad avervi dato indicazioni dettagliate circa il prezzo in Europa, e quindi in Italia. Non pensate di acquistarlo nel breve periodo, o forse mai, ma gli sfondi tipici di questo dispositivo hanno saputo catturare la vostra attenzione? Siamo qui proprio per fornirvi il link al download degli ...

Come annullare abbinamento tra iPhone e Apple Watch : L’Apple Watch è un dispositivo presente nella vita di tutti i giorni della maggior parte dell’utenza della mela morsicata. Si può considerare Come una vera e propria estensione del vostro iPhone con funzionalità davvero niente male. leggi di più...

Disattivare Bluetooth e WiFi con shortcut Siri su iPhone e iPad : Le shortcut di Siri, chiamate anche scorciatoie, offrono numerose funzionalità agli utenti con iOS 12. Esse vi consentono di eseguire delle determinate operazioni più rapidamente, in modo da migliorare di gran lunga l’esperienza utente. Gli leggi di più...

7 ACCESSORI iPhone economici e fighi : Il corriere ha citofonato e ben 7 gadget dedicati all’iPhone mi sono stati recapitati. Ve li mostro tutti in questo video perché alcuni sono davvero particolari, economici e molto utili. Di seguito trovate i link leggi di più...